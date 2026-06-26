The Bear s’arrête à la saison 5, et ce n’est pas une annulation

FX met fin à The Bear avec une vraie conclusion le 25 juin. Pas de saison 6, non par échec, mais parce que la série a terminé ce qu’elle voulait raconter.

En bref The Bear s’achève avec la saison 5

Pas une annulation selon les signaux

Le choix semble surtout créatif

Qu’une série aussi visible que The Bear s’arrête d’elle-même, aujourd’hui, c’est presque l’exception. Dans l’économie du streaming, on tire souvent sur la corde tant que l’audience suit. Ici, non. La saison 5, attendue le 25 juin chez FX, servira de conclusion, sans saison 6 derrière.

Une fin décidée, pas subie

Le point important, c’est celui-là. Rien n’indique que The Bear ait été annulée. En mars, FX a confirmé que la saison 5 serait la dernière, juste après une photo d’adieu publiée sur Instagram par Jamie Lee Curtis, relayée par Deadline.

Tout ce qui a filtré va dans le même sens, celui d’une décision créative. Jeremy Allen White avait déjà expliqué, toujours via Deadline, que le créateur Christopher Storer envisageait au départ de boucler l’histoire dès la saison 4. Et avant le renouvellement de la saison 5, un porte-parole de FX disait à Variety que Storer n’avait pas encore tranché sur une suite. Bref, le choix semblait surtout lui appartenir.

L’histoire arrivait au bout de sa course

Narrativement, ça se tient quand même. Après le départ de Carmy à la fin de la saison 4, il reste une dernière salve d’épisodes pour voir le personnage se reconstruire, refermer les arcs des autres, et offrir une dernière chance de sauver The Bear.

Mais on voit aussi la limite du concept. Une cuisine sous pression, des tensions internes, des personnages qui se cognent aux mêmes obsessions, ça fonctionne fort, jusqu’au moment où la série commence à recycler ses propres conflits. Et elle en approchait, clairement.

Le casting a changé d’échelle

Autre réalité, plus industrielle celle-là. Le casting n’a plus du tout la même taille qu’en 2022. Jeremy Allen White était déjà connu grâce à Shameless, mais The Bear l’a propulsé bien plus haut. Depuis, il a enchaîné The Iron Claw, Springsteen: Deliver Me From Nowhere et The Mandalorian and Grogu.

À côté, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach remplissent, eux aussi, leurs agendas, avec plusieurs films et des passages par des franchises comme Marvel. Réunir tout ce monde devient forcément plus compliqué. Pas impossible, mais plus lourd, plus lent, plus fragile.

Pourquoi cette sortie peut préserver l’image de la série

Ce qui rend la décision assez saine, c’est le timing. The Bear reste un succès depuis ses débuts en 2022, avec des récompenses, une vraie traction publique et cette façon très précise de filmer le travail en cuisine, presque anxiogène, qui a marqué pas mal de monde.

Mais l’accueil s’est un peu tassé. Les saisons 3 et 4 ont moins fait l’événement, et leurs notes, notamment sur Rotten Tomatoes, ont légèrement reculé. Si la saison 5 remonte la pente, la série pourra partir sur une bonne image, pas comme ces shows qui restent une année de trop. Et dans le paysage actuel, c’est presque un luxe.