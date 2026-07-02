Test Honor Magic V6

Après un Magic V5 déjà très convaincant, Honor revient avec le Magic V6, un smartphone pliable qui cherche moins à réinventer la formule qu’à la pousser encore un peu plus loin. Plus fin, plus endurant, mieux protégé et toujours pensé comme un hybride entre smartphone premium et mini-tablette, ce nouveau modèle veut montrer qu’un pliable peut désormais être utilisé comme téléphone principal sans trop de compromis.

Notre avis Note finale 9 /10 Le Honor Magic V6 s’impose comme une évolution très solide du Magic V5, avec un format encore plus fin, une excellente autonomie, deux écrans superbes et des performances dignes d’un flagship premium. Son prix très élevé, son module photo imposant et quelques détails logiciels perfectibles l’empêchent d’être irréprochable, mais il fait partie des pliables les plus aboutis du moment. Notes Design 9/10 Écrans 9/10 Performances 9/10 Photo 8/10 Autonomie 10/10 Avantages ✓ Une autonomie impressionnante pour ce type d’appareil ✓ Deux très beaux écrans lumineux et fluides ✓ Un vrai téléobjectif exploitable Inconvénients – Un prix très élevé – Un module photo toujours imposant

Présentation et design

Dès la prise en main, le Honor Magic V6 donne cette impression assez rare pour un pliable : celle d’avoir presque un smartphone classique entre les mains. Le Magic V5 avait déjà placé la barre très haut sur ce point, mais ce nouveau modèle affine encore la formule avec une épaisseur de seulement 8,75 mm plié et 4,0 mm déplié sur la version White, pour un poids annoncé autour de 219 g.

Dans les faits, c’est surtout l’équilibre général qui séduit. Le téléphone reste grand, évidemment, mais il ne donne pas cette sensation de brique que l’on retrouve parfois sur les pliables concurrents. Fermé, il se manipule naturellement, avec un écran externe suffisamment large pour répondre à ses messages, naviguer ou prendre une photo rapidement. Ouvert, il devient un vrai petit écran de travail ou de divertissement.

La charnière inspire confiance. Elle conserve une bonne résistance, sans flottement désagréable, et permet d’utiliser le smartphone à moitié ouvert pour regarder une vidéo, passer un appel visio ou poser l’appareil pour prendre une photo. Le pli de l’écran interne reste visible sous certains angles, surtout sur fond clair, mais il se fait rapidement oublier à l’usage.

Honor progresse aussi sur la résistance. La certification IP68 et IP69 est un vrai argument pour un pliable, même si cela ne transforme évidemment pas l’appareil en smartphone baroudeur. Le module photo arrière reste imposant et déséquilibre légèrement l’appareil posé sur une table, mais il s’intègre plutôt bien au design général.

Fiche technique du Honor Magic V6

Système : Android 16 avec MagicOS 10

Écran externe : 6,52 pouces, LTPO, 1 à 120 Hz jusqu’à 6 000 nits

Écran interne : 7,95 pouces, LTPO, 1 à 120 Hz jusqu’à 5 000 nits

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5

Mémoire : 16 Go LPDDR5X

Stockage : 512 Go

Batterie : 6 660 mAh (Charge : 80 W filaire, 66 W sans fil)

Photo arrière : grand-angle 50 MP, ultra grand-angle 50 MP, téléobjectif périscopique 64 MP

Certification : IP68 / IP69

Coloris : Red, Gold, White et Black

Prix : à partir de 2 299,90 €

Écrans et performances

Le Honor Magic V6 conserve ce qui faisait déjà la force du V5 : deux très beaux écrans, lumineux, fluides et confortables. L’écran externe est assez grand pour être utilisé sans frustration au quotidien, ce qui reste essentiel sur un pliable. On n’a pas l’impression de devoir ouvrir le téléphone à chaque interaction.

Une fois déplié, l’écran interne de 7,95 pouces prend tout son intérêt. Pour lire un article, regarder une vidéo, consulter ses mails ou travailler sur deux applications en même temps, le confort est immédiat. Les couleurs sont flatteuses sans tomber dans l’excès, la fluidité est impeccable, et la luminosité permet de garder une bonne lisibilité même en extérieur.

Côté performances, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ne laisse pas vraiment de place au doute. Le Magic V6 encaisse sans broncher les usages classiques, le multitâche, les jeux exigeants et les passages répétés entre écran externe et écran interne. Les applications restent réactives, les animations sont fluides, et l’expérience donne vraiment l’impression d’avoir un appareil haut de gamme pensé pour durer.

Le grand écran permet aussi d’aller plus loin qu’un smartphone classique. Le mode multitâche, avec plusieurs applications en simultané, est l’un des vrais intérêts du format. On peut garder une conversation ouverte, consulter un document et naviguer sur le web sans avoir l’impression de bricoler.

MagicOS et productivité

MagicOS 10 accompagne mieux le format pliable que les précédentes versions. Honor pousse davantage les usages liés au grand écran, avec Fast Flex et Multi-Flex, qui permettent de mieux exploiter l’ouverture partielle ou l’affichage de plusieurs applications.

À l’usage, le Magic V6 se montre très pratique pour les tâches du quotidien : répondre à des mails, lire des documents, comparer deux pages, gérer des fichiers ou prendre des notes. Ce n’est pas encore un remplaçant complet d’un ordinateur, mais il s’en rapproche suffisamment pour dépanner efficacement en mobilité.

Les fonctions IA sont nombreuses, parfois utiles, parfois plus anecdotiques. Les suggestions contextuelles, les outils liés aux photos ou encore l’intégration de Gemini renforcent l’impression d’un smartphone très complet. Tout n’est pas indispensable, mais l’ensemble donne au Magic V6 une vraie orientation productivité.

Photo

En photo, le Honor Magic V6 livre une prestation très solide pour un smartphone pliable, avec une vraie polyvalence entre les différents capteurs. Sur les clichés de jour, le rendu est immédiatement flatteur : les couleurs sont vives, le contraste bien marqué et le niveau de détail convaincant, que ce soit sur les roses, la statue ou les scènes plus larges.

Le mode portrait fonctionne bien, avec un flou d’arrière-plan agréable et un détourage globalement propre, même si le traitement peut parfois lisser légèrement certaines transitions fines. L’ultra grand-angle se montre efficace pour capturer de grands paysages, comme sur la vue du port, avec une image spectaculaire et une bonne gestion de la lumière, malgré une tendance à renforcer le bleu du ciel et la saturation générale.

Le zoom est également exploitable : la photo du bateau conserve un bon piqué, des détails propres et une colorimétrie cohérente, ce qui renforce l’intérêt du module photo au quotidien. En basse lumière, le Magic V6 garde une belle ambiance au crépuscule, avec des reflets bien restitués, des éclairages maîtrisés et peu de bruit visible, même si l’on reste ici sur une scène encore assez lumineuse plutôt qu’une vraie photo de nuit.

Sans atteindre forcément les meilleurs photophones classiques, le Magic V6 se place clairement parmi les pliables les plus convaincants en photo.

Autonomie

C’est probablement l’un des plus gros arguments du Honor Magic V6. Avec sa batterie silicium-carbone de 6 660 mAh, il dépasse largement ce que l’on attend habituellement d’un smartphone pliable. Le Magic V5 était déjà excellent sur ce point, mais Honor pousse ici encore plus loin l’endurance.

Dans une utilisation mixte, avec beaucoup de messagerie, de navigation, de photo, de vidéo et du multitâche sur l’écran interne, le Magic V6 tient très confortablement la journée. Il laisse même suffisamment de marge pour ne pas devoir surveiller constamment le pourcentage restant en fin d’après-midi.

C’est important, car un pliable donne naturellement envie d’utiliser son grand écran. Sur certains modèles, on finit par se limiter pour préserver la batterie. Ici, ce n’est pas vraiment le cas. On ouvre le téléphone, on profite de l’écran interne, et l’autonomie suit.

La charge filaire 80 W et la charge sans fil 66 W complètent bien l’ensemble, même si les chargeurs compatibles sont vendus séparément. La charge inversée sans fil peut aussi dépanner pour des écouteurs ou un accessoire compatible.

Conclusion

Avec le Magic V6, Honor ne bouleverse pas totalement la recette du Magic V5, mais il l’améliore là où cela compte vraiment. Le design est encore plus fin, l’autonomie progresse nettement, la résistance gagne en crédibilité avec l’IP68/IP69, et les performances sont au niveau attendu d’un flagship de 2026.

Le smartphone impressionne surtout par sa maturité. Il ne donne plus l’impression d’être un produit expérimental réservé aux passionnés de technologie. C’est un appareil premium, puissant, endurant et réellement agréable au quotidien, aussi bien fermé qu’ouvert.

Tout n’est pas parfait. Le prix de 2 299,90 € est très élevé, le module photo reste proéminent, et MagicOS conserve encore quelques petites lourdeurs face aux meilleurs concurrents du marché. Mais le bilan reste extrêmement positif.

Le Honor Magic V6 s’impose comme l’un des pliables les plus convaincants du moment. Pour ceux qui avaient déjà aimé le Magic V5, cette nouvelle génération ressemble moins à une révolution qu’à une version encore plus aboutie. Et pour ceux qui hésitent encore à passer au pliable, c’est typiquement le genre de modèle qui peut faire basculer.