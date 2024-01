Tesla bat un record avec 1,8 million de véhicules électriques livrés en 2023

Avec la vente de 1,6 million de voitures entièrement électriques, l'entreprise chinoise BYD n'était pas loin derrière.

Producteur leader d’EV, Tesla fait face à une concurrence intense

Tesla, le géant américain de la production de véhicules électriques, a fait état de résultats impressionnants pour 2023. L’entreprise a produit 1,846 million d’EV au cours de l’année, affichant une croissance forte avec 1.809 million de véhicules livrés. Cela représente une augmentation de 38% par rapport aux livraisons de l’année précédente.

Des résultats meilleurs que prévu malgré une révision à la baisse des prévisions

Bien que ce soit une réalisation véritablement historique, Tesla a revu à la baisse ses prévisions de ventes, initialement annoncées à 2 millions pour 2023, lors de son appel des résultats du troisième trimestre. Cependant, les analystes avaient une vision plus pessimiste, et Tesla a finalement dépassé leurs attentes au quatrième trimestre.

Malgré des moments difficiles, Tesla continue à prospérer

Tesla, connue pour ses modèles 3 et Y, a dû affronter une presse parfois négative, en particulier concernant le système Autopilot de ses EVs. Pourtant, plusieurs baisses de prix tout au long de l’année ont stimulé les ventes, amenant les modèles 3 et Y à être plus accessibles, respectivement à $38,990 et $45,990.

La compétition croissante avec le géant chinois BYD

Tesla voit la concurrence s’intensifier sur le marché chinois avec BYD, un rival qui a annoncé des ventes stupéfiantes de 3.02 millions de véhicules électrifiés en 2023. Les véhicules de BYD sont considérés comme significativement plus abordables comparés aux modèles de Tesla.