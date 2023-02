Tencent aurait abandonné ses projets de produits pour la réalité mixte

Tencent aurait décidé d'abandonner ses projets de produits pour la XR et miserait désormais uniquement sur la VR et le métavers.

La réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte sont sur toutes les lèvres aujourd’hui. C’est, depuis quelque temps, une industrie à part entière, et les géants de la tech sont déjà bien positionnés. Certains sont bien en place, pour d’autres, la situation est plus délicate. Entre faibles ventes et vision de l’avenir difficile, il faut parfois prendre la décision de se retirer. C’est ce qu’aurait fait récemment le géant chinois Tencent.

En effet, Tencent aurait choisi de mettre fin à ses projets de produits pour la réalité mixte. L’entreprise aurait informé son équipe XR, ouverte en juin dernier, de se lancer sur des accessoires et des logiciels pour la réalité virtuelle, en réponse directe à la popularité grandissante du métavers, et pour “chercher d’autres opportunités”.

“Les difficultés pour atteindre une profitabilité rapide”, la taille de l’investissement nécessaire pour proposer un casque VR compétitif et le manque de jeux et d’apps autres vraiment attirants sont les principales raisons ayant motivé ce changement de stratégie, selon Reuters. Bien que la compagnie ait mis au point un concept de “manette pour le jeu vidéo à la manière d’un anneau”, elle ne s’attendait pas à ce que son unité XR génère des profits avant 2027. Cependant, malgré ce changement de stratégie, Tencent ne compte pas dissoudre l’équipe. “Dans cette nouvelle stratégie globale pour l’entreprise, ces projets n’ont plus leur place”, déclarait une source.

Et miserait désormais uniquement sur la VR et le métavers

En outre, Tencent aurait aussi mis fin à son projet de rachat du fabricant de smartphone gaming Black Shark, ce qui aurait fait augmenter sa masse salariale d’un peu plus de 1 000 employés (après en avoir embauché 300 l’année dernière). Cet accord avait, semble-t-il, attiré l’attention du gouvernement chinois.

Des sources ont aussi affirmé que Tencent s’était “essayée” à la VR il y a sept ans, lorsque l’intérêt du public pour cette technologie était au plus fort. La VR est redevenue très populaire en 2021, avec le succès du Meta Quest et les avancées techniques, notamment avec les objectifs pancake et les écrans. Cependant, 2022 fut une année plutôt difficile pour Tencent, ses activités ont été épiées par les régulateurs et il a fallu gérer les conséquences des mesures préventives liées au Covid-19.