Don’t Nod voit Tencent devenir son plus gros actionnaire

Suite à une nouvelle levée de fonds de Don't Nod, Tencent est le premier actionnaire de l'éditeur et studio indépendant français.

Après une première levée de fonds initiée en 2021, l’éditeur et studio indépendant français Don’t Nod annonce avoir finalisé une deuxième levée de fonds de 46 millions d’euros, dont 98,5% par les investisseurs institutionnels et 1,5% par les particuliers via la plateforme PrimaryBid. Avec celle-ci, le géant chinois Tencent détient désormais 42% du capital et 34% des droits de vote. Il relègue par ailleurs l’administrateur bulgare Kostadin Yanev à la deuxième place dans l’actionnariat de Don’t Nod.

Une montée en gamme pour Don’t Nod avec Tencent

Oskar Guilbert, PDG de Don’t Nod, a déclaré :

Je suis très heureux du soutien continu de nos actionnaires existants, et je tiens à adresser mes remerciements aux investisseurs institutionnels et individuels pour leur confiance dans notre développement. Avec les sorties en 2023 de deux nouveaux jeux et le développement de quatre créations originales supplémentaires ainsi que de deux coproductions externes, Don’t Nod bénéficie du plus grand pipeline de jeux de son histoire. Les fonds levés vont nous permettre d’accélérer notre prochain cycle de croissance au-delà de 2025, sur le segment à potentiel commercial fort et éprouvé de l’action-RPG.

Don’t Nod prépare l’avenir avec un ambitieux action-RPG original (Projet 12), une collaboration avec Focus Entertainment pour l’action-RPG Banishers : Ghosts of New Eden, un jeu d’aventure narratif Harmony : The Fall of Reverie ainsi que l’édition des coproductions externes de Studio Tolima et Tiny Bull Studios.