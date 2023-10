Telltale Games confirme avoir procédé à une vague de licenciements. Quid de The Wolf Among Us 2 ?

La genèse d’un jeu vidéo est délicate. Ceci pour plusieurs raisons, la principale étant peut-être que développer un jeu prend du temps, souvent beaucoup de temps. Et pendant ces longs mois, parfois même ces longues années, il peut se passer bien des choses. La situation financière du studio, par exemple, peut avoir des hauts et des bas. Cela arrive fréquemment. Certains projets sont alors repoussés dans le temps, d’autres purement et simplement, malheureusement annulés. Aujourd’hui, c’est Telltale Games, à qui l’on doit les jeux The Wolf Among Us et The Walking Dead, qui est dans une position délicate.

Le studio n’a finalement pas pu éviter la grosse pression financière qui touche l’industrie du jeu vidéo ces derniers temps. Dans un post sur X, l’ancien employé de Telltale Games Jonah Huang déclare que lui, comme la plupart de ses collègues, ont été licenciés en septembre. Cette nouvelle survient après de nombreuses autres vagues de licenciements opérées chez des entreprises comme Naughty Dog, Blizzard, Epic Games ou encore Twitch.

Peu après, Telltale Games a publié un communiqué, accusant les “conditions du marché actuelles” pour ces licenciements et précisant que “les projets actuellement en développement sont toujours en production”. Ces licenciements arrivent après une annonce en mars dernier du studio indiquant qu’il reportait la sortie du très attendu The Wolf Among Us 2 à 2024. Jonah Huang ajoutait ne pas avoir le droit de commenter le statut du jeu (sous le coup d’un NDA). Cette suite avait été annoncée pour la première fois durant la cérémonie des The Game Awards en 2019, la sortie était alors prévue en 2023. Le PDG de Telltale, Jamie Ottilie, explique qu’il faut davantage de temps pour passer du moteur Unreal Engine 4 à Unreal Engine 5.

Quid de The Wolf Among Us 2 ?

Telltale Games affirme aussi aider les employés remerciés, sans pour autant préciser comment. Telltale Games avait racheté le studio britannique Flavourworks il y a quelques semaines. Jonah Huang appelle par ailleurs l’industrie du jeu vidéo à se syndiquer dans son tweet et il propose aux employés de l’industrie de répondre à un sondage sur leurs conditions de travail.