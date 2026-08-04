Téléphone brûlant en voiture : les gestes qui évitent le pire

Un smartphone qui surchauffe en voiture peut aller bien au-delà du simple bug. Support, charge et soleil direct forment souvent le trio à éviter.

En bref Le soleil direct fait vite grimper la température.

La charge sans fil aggrave souvent le problème.

Si ça chauffe, éteignez-le et mettez-le à l’ombre.

Un smartphone trop chaud en voiture, ce n’est pas juste un appareil qui rame. Dans le pire des cas, la batterie peut entrer en emballement thermique, avec à la clé un gonflement, voire une explosion. Et là, on n’est plus dans le petit inconfort d’été.

La voiture, piège thermique parfait pour un smartphone

L’habitacle d’une voiture cumule tout ce qu’un téléphone déteste, du métal, un espace fermé et la chaleur extérieure qui s’accumule sur la route. Si vos jambes collent au siège, votre smartphone ne vit clairement pas sa meilleure vie non plus.

Le vrai souci, c’est que la chaleur ne tape pas seulement sur le confort. Elle use les composants internes, peut fragiliser la colle qui tient l’écran ou la plaque arrière, et pousser la batterie vers ce fameux phénomène qu’on appelle parfois le spicy pillow, cette batterie qui gonfle parce qu’elle ne dissipe plus correctement la chaleur. Pas de quoi paniquer à chaque trajet, mais pas un détail non plus.

Le support de tableau de bord n’aide pas, loin de là

Le réflexe classique, c’est le téléphone posé sur un support de tableau de bord, en plein soleil derrière le pare-brise. Mauvaise pioche. C’est probablement un des pires emplacements possibles, surtout si l’appareil charge en même temps.

Si vous devez le garder visible pour le GPS ou les appels, mieux vaut éviter la charge et le placer près d’une bouche d’aération. Envoyer la clim sur l’arrière du téléphone aide à dissiper la chaleur, un peu comme le refroidissement actif d’un PC portable. Mais pas trop fort non plus, parce qu’un refroidissement trop brutal, surtout en zone humide, peut créer de la condensation à l’intérieur. Et ça, c’est le genre de dégâts qu’on ne rattrape pas.

Autre point souvent oublié, la coque. Plastique ou silicone, elle isole le châssis et limite l’évacuation de la chaleur. La retirer pendant le trajet peut faire une vraie différence. Et quand vous sortez de la voiture, prenez le téléphone avec vous. Même règle que pour un enfant ou un chien, en gros.

La charge et l’usage du téléphone font aussi monter la température

Un téléphone chauffe aussi tout seul. Son processeur bosse, ses composants produisent de l’énergie, et ses systèmes de refroidissement passifs, comme les chambres à vapeur intégrées sur beaucoup de modèles, ne suffisent pas toujours.

Le geste à éviter d’abord, c’est la recharge en voiture. Encore plus avec la recharge sans fil, moins efficace qu’un câble et donc plus génératrice de chaleur. Les supports qui combinent fixation et charge, notamment avec MagSafe, sont pratiques, mais dans une voiture chaude, ils empilent tous les mauvais ingrédients.

Même logique pour l’usage. Si vous connaissez la route, coupez la navigation à l’écran. Baissez la luminosité au minimum utile. Désactivez le Wi-Fi si vous ne l’utilisez pas. Et oubliez les tâches gourmandes, jeu ou montage vidéo. Faire turbiner le CPU en plein cagnard, c’est presque chercher le bug.

Que faire si le téléphone chauffe déjà ?

Si vous sentez que le téléphone surchauffe, la priorité est simple, l’éteindre et le sortir du soleil direct. Le reste attendra. La batterie, elle, beaucoup moins.