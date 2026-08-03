Meta, TikTok, Snap, Google : les plateformes rattrapées par la question de la sécurité des jeunes

Quatre familles américaines attaquent Meta, TikTok, Snap et Google après la mort de leurs enfants. Le dossier vise l’addiction supposée de ces plateformes.

En bref Quatre familles accusent Meta, TikTok, Snap et Google d’avoir contribué aux décès de leurs enfants via des plateformes jugées addictives.

La plainte reproche aux géants du numérique d’avoir favorisé des mécanismes liés à la dépression, l’automutilation et les idées suicidaires chez les jeunes.

Cette affaire renforce la pression judiciaire grandissante contre les réseaux sociaux et leur impact sur les mineurs.

Quatre familles, une accusation frontale

Quatre décès de mineurs sont désormais au centre d’une plainte qui tape très haut. Le Social Media Victims Law Center attaque Meta, TikTok, Snap et Google dans une action pour blessures et mort injustifiée, au nom de quatre familles américaines.

L’idée du dossier est brutale, et franchement lourde de conséquences. Selon le Social Media Victims Law Center, ces groupes auraient conçu des plateformes addictives et dangereuses, au point d’avoir contribué à la mort de quatre enfants. Quand on lit ça, on comprend vite pourquoi l’affaire dépasse le simple débat sur le temps d’écran.

Ce que le dossier reproche aux plateformes

La plainte décrit des entreprises qui auraient ignoré des alertes répétées venues de leurs propres chercheurs, caché des éléments sur les effets nocifs et construit des systèmes capables de profiler des mineurs à des moments de fragilité psychologique.

Plus concrètement, le Social Media Victims Law Center accuse les plateformes de suivre les comportements des utilisateurs pour pousser certains contenus. Dans le viseur, on retrouve des publicités autour du régime et de la beauté, des filtres qui modifient l’apparence, ou encore des fonctions de comparaison sociale. Le dossier relie ces mécaniques à la dépression, à l’automutilation et aux idées suicidaires, avec un objectif supposé limpide, faire grimper l’engagement. Le genre de boucle toxique qu’on voit venir de loin, mais qui continue de tourner.

Pourquoi la plainte arrive maintenant ?

Les décès évoqués dans la procédure se seraient produits entre juillet 2024 et septembre 2025. Ils concernent le Texas, la Caroline du Nord, le Minnesota et le Tennessee.

Mais la plainte a été déposée dans le Delaware. Ce choix vient d’un élément clé, des documents internes à ces entreprises ont été descellés récemment dans d’autres procédures engagées au niveau des États et du fédéral. Et là, forcément, le contexte change. Un dossier de plus, oui, mais avec des pièces potentiellement bien plus gênantes.

Google répond, et le front judiciaire s’élargit

Du côté des entreprises visées, Google a réagi. Un porte-parole a expliqué à Engadget que la société disait travailler depuis longtemps à une expérience plus sûre et plus saine pour les jeunes, avec l’aide d’experts en santé mentale et en parentalité, des services adaptés à l’âge et des contrôles solides pour les parents. Google a aussi adressé ses condoléances aux familles et indiqué examiner les accusations.

Et ce n’est pas une affaire isolée. Plus tôt cet été, quatre États américains ont attaqué Meta, en estimant que Facebook et Instagram reposaient sur un design addictif et avaient trompé le public sur leur sécurité. Un mois avant, Meta, Snap et TikTok avaient déjà conclu séparément un accord dans un dossier sur l’addiction aux réseaux sociaux lancé par un district scolaire du Kentucky. Le message commence à être clair, la pression judiciaire monte d’un cran.