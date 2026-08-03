Smartphone en charge : le vrai danger n’est pas celui que vous pensez

Scroller ou jouer pendant la charge ne ruine pas la batterie. Le vrai sujet, c’est surtout la chaleur et une recharge souvent plus lente.

En bref Utiliser son smartphone pendant la charge n’abîme pas forcément la batterie, sauf en cas de forte chaleur.

La recharge peut ralentir ou se mettre en pause avec certaines fonctions comme le bypass charging.

Pour préserver sa batterie, il faut surtout éviter la surchauffe et les mauvaises habitudes de recharge.

Le vieux mythe a la peau dure. Non, utiliser son smartphone pendant qu’il charge ne flingue pas sa batterie. Ce qui change, en pratique, c’est surtout la vitesse de recharge. Et parfois, elle peut devenir franchement mollassonne.

Le vrai risque, ce n’est pas l’usage, c’est la chaleur

Sur un téléphone récent, le fait d’envoyer des messages, de scroller ou même de lancer une session plus lourde pendant la charge ne pose pas de problème général pour la durée de vie de la batterie. La limite, c’est la chaleur. Si l’appareil devient trop chaud, là, oui, il vaut mieux le laisser tranquille pour éviter d’abîmer la batterie.

La bonne nouvelle, c’est que la plupart des modèles modernes gèrent déjà ça avec des systèmes avancés de dissipation thermique et de gestion de batterie. Bon, ça ne rend pas le téléphone magique non plus. S’il chauffe anormalement, on arrête. C’est le réflexe simple à garder.

Pourquoi la recharge peut presque se mettre en pause ?

Le point clé, c’est le bypass charging. Quand le téléphone est branché et que vous continuez à l’utiliser, l’énergie peut être redirigée vers les applis en cours plutôt que vers la batterie. En gros, l’appareil privilégie ce que vous faites tout de suite, et la recharge passe au second plan.

C’est particulièrement utile sur des usages lourds, comme le jeu mobile ou le montage vidéo, deux scénarios qui font grimper la température très vite. Résultat ? Vous débranchez le téléphone après une grosse session, et le pourcentage n’a parfois presque pas bougé. L’énergie a servi au téléphone, pas au remplissage de la batterie.

Tous les smartphones ne jouent pas avec les mêmes règles

L’un des premiers modèles à mettre ce principe en avant, c’était le Sony Xperia 1 II en 2020, via une fonction appelée « Heat Suppression Power Control ». Depuis, on retrouve cette logique chez pas mal de grandes marques, notamment Samsung, Google, Xiaomi et ZTE.

Chez Apple, les iPhone ne prennent pas encore en charge le bypass charging. Mais le constat reste le même, juste avec moins d’élégance technique : si vous utilisez l’appareil pendant la charge, il rechargera surtout plus lentement.

Les autres idées reçues qui collent à la batterie

Autre mythe coriace, laisser son téléphone branché toute la nuit. Là aussi, pas de drame. Les smartphones récents stoppent la charge à 100 %, donc ils ne surchargent pas. Certains apprennent même vos habitudes et étalent la recharge pour préserver la batterie, avec des cas où l’appareil reste vers 60% avant de finir plus tard, juste à temps pour le réveil.

Et non, il ne faut pas attendre une décharge complète avant de rebrancher. C’est même l’inverse qui est conseillé pour préserver la batterie : mieux vaut brancher entre 20% et 80% plutôt que de la laisser tomber à plat. Clairement, le vrai ennemi, ce n’est pas votre scroll du soir. C’est la chauffe, et les mauvaises habitudes qui vont avec.