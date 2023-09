Tekken 8 : Feng Wei libère son esprit combatif avec la maîtrise du Taijiquan

Feng Wei revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Xuan Jiao Xiao Yan Shou, Spear of Lu Bu et Zhuan Shen Lian Wu.

Dans Tekken 8, Feng Wei semble encore plus brutal que par le passé. L’artiste martial fou de puissance est équipé de ses coups bas typiques, de ses parades insolentes et de ses frappes qui brisent les os. Il est très agressif et utilise des coups de paume, des stomps, des blocages d’épaule et bien d’autres choses encore pour maintenir la pression sur son adversaire. La nouvelle mécanique Heat Engager lui permet d’enchaîner les coups plus rapidement, ce qui risque d’être une mauvaise nouvelle pour ceux qui espèrent rester hors de portée.

Feng Wei en action dans Tekken 8

Alors que le combat entre Marshall Law et Feng Wei s’éternise à la fin de Tekken 7, un coup de tonnerre éclate et change la dynamique. Les deux combattants s’échangent des coups plus rapides et violents, mais c’est finalement Wei Feng qui remporte l’affrontement en projetant Marshall Law au mur.

Tekken 8 sortira le 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).

Une bêta fermée pour Tekken 8

Du 20 au 23 octobre prochain, la bêta fermée de Tekken 8 permettra aux joueurs de tester le jeu compétitif en ligne avec des affrontements multiplateformes, élevant ainsi le niveau de compétition en leur permettant de s’associer à d’autres joueurs, quel que soit l’endroit où ils jouent. Ils pourront également tester le Tekken Fight Lounge, un lobby immersif où les joueurs peuvent interagir les uns avec les autres et accéder à de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modes de jeu. Dans le salon, les joueurs pourront créer des avatars personnalisés, communiquer avec d’autres joueurs par le biais du chat et des emotes, mettre en place un matchmaking, et découvrir la personnalisation poussée et la variété des modes de jeu via quatre zones distinctes appelées Battle Area, Customization Shop, Tekken Dojo, et Beach Area. Le salon proposera également le retour de Tekken Ball, le mini-jeu bien-aimé apparu pour la première fois dans Tekken 3, où des batailles épiques se déroulent sur un terrain de beach-volley. La bêta fermée de Tekken 8 permettra égalementt d’essayer les fonctionnalités de la zone de combat et de la boutique de personnalisation.