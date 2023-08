Arcade Quest, le hub multijoueur de Tekken 8

Tekken 8 étoffe son contenu avec le mode Arcade Quest.

Arcade Quest est présenté par l’éditeur japonais Bandai Namco comme le terrain d’entraînement ultime de Tekken 8. Sous la forme d’un hub multijoueur, ce mode puise dans les racines de la licence pour introduire une nouvelle façon de jouer et d’améliorer ses compétences. Les fans de versus fighting sont ainsi amenés à créer et personnaliser leur propre avatar pour visiter différentes salles d’arcade afin de participer à des matchs destinés à améliorer leur jeu et à leur apprendre de nouvelles techniques. Au fur et à mesure qu’ils progressent dans l’histoire, ils continuent à se développer et à devenir plus forts en même temps que leur avatar, en affinant leurs compétences contre des adversaires de plus en plus coriaces, dans un contexte qui n’est pas très différent de la façon dont certains joueurs professionnels ont fait leur entrée dans le monde de l’eSport.

Dans la continuité des annonces faites sur les personnages de Tekken 8, la nouvelle bande-annonce du jeu de baston a dévoilé la présence de Kuma, Leo, Shaheen, Steve, Dragunov et Yoshimitsu avec de nouveaux looks/designs et de nouveaux mouvements. Tous les personnages de Tekken 8 bénéficieront d’une personnalisation poussée, y compris de toutes nouvelles options, avec la possibilité de changer les couleurs ainsi que la taille et la position des accessoires, ce qui permettra aux joueurs d’afficher leur style et d’apporter une touche personnelle à leurs personnages préférés.

Un trailer pour Tekken 8

Le poing rencontre le destin dans Tekken 8. Ce nouveau chapitre poursuit la saga tragique des lignées Mishima et Kazama, et de leurs affrontements père-fils qui ont bouleversé le monde, six mois après la fin de leur dernier affrontement. L’histoire de la maturité et de la détermination de Jin Kazama marque un nouveau chapitre de cette saga intemporelle créée par Katsuhiro Harada.

Tekken 8 sortira le 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).