Tekken 8 : Azucena Milagros Ortiz Castillo, une combattante MMA du Pérou

Azucena Milagros Ortiz Castillo débarque pour la première fois dans la licence Tekken de l'éditeur japonais Bandai Namco.

Dans Tekken 8, Azucena Milagros Ortiz Castillo, également connue sous le nom de Coffee Queen, se bat avec des mouvements sournois et non conventionnels basés sur des techniques de MMA. Son mouvement signature est le Libertador, une pose qui provoque l’adversaire. Elle adopte une position où elle ne peut plus bloquer mais détecte et esquive instinctivement les attaques hautes et basses de son adversaire. Cette position spéciale et ses mouvements lui permettent d’empêcher les adversaires de prendre de l’élan. Le Libertador devient encore plus puissante avec le Heat System car Azucena peut automatiquement lancer une contre-attaque après avoir esquivé une attaque, mettant plus de pression sur son adversaire.

Azucena Milagros Ortiz Castillo en action dans Tekken 8

Azucena Milagros Ortiz Castillo est la fille unique de la famille qui dirige la ferme Ortiz, une plantation de café péruvienne. Elle fait irruption dans le monde du MMA pour servir d’affiche pour la ferme de sa famille, où elle devient une championne de MMA aimée de ses fans pour sa personnalité joyeuse et son style de combat intrépide. Elle décide de participer au tournoi The King of Iron Fist pour promouvoir et renforcer la reconnaissance de la ferme familiale. Quand elle défait son adversaire avec son Rage Art, une scène cinématographique spéciale dévoile une publicité télévisée pour le fameux café de sa famille.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).