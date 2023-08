Tekken 8 : Raven révèle ses techniques mystiques

Raven revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Chakram Shadow, Skull Rave Shadow et Swift Justice.

Dans Tekken 8, Raven a suivi un entraînement intensif pour obtenir un physique encore plus imposant, ce qui lui permet d’utiliser une forme plus avancée de clonage d’ombre. En utilisant sa posture spéciale, Soul Field, il peut utiliser une gamme d’attaques polyvalentes, telles que des tactiques de surprise à moyenne portée ou des attaques tirant parti de sa capacité à cloner et à se téléporter. Ses attaques de clonage sont améliorées lorsqu’il utilise son Heat System, ce qui lui permet de lancer des vagues d’attaques sans interruption.

Raven en action dans Tekken 8

A la fin de Tekken 7, Raven apparaît brièvement dans un flashback où lui et ses hommes trouvent le corps comateux de Jin dans le désert. On ne sait pas s’il était présent dans l’hélicoptère des Nations Unies qui se fait exploser par les pouvoirs diaboliques de Jin par la suite. Cependant, dans l’épisode annexe consacré à son mentor Master Raven, il est mentionné que le personnage a besoin d’être “ré-entraîné”, ce qui suggère qu’il est bien vivant…

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).