Tekken 8 : Claudio Serafino invoque le pouvoir sacré de Sirius

Claudio Serafino revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Bringer of Justice, Orbit Slice to Starburst et Luxuria.

Dans Tekken 8, Claudio Serafino a bénéficié d’une mise à jour de son design visuel, bien qu’il ne soit pas très différent de son look original de Tekken 7. Au lieu de son long manteau blanc d’avant, il porte maintenant simplement un costume blanc avec un grand médaillon sur le devant et une ceinture autour de son cou et de ses épaules. Il a également conservé ses bandages au bras droit et complète son look avec une paire de gants blancs. Il se bat en utilisant des attaques rapides imprégnées d’énergie magique. Sa panoplie de coups comprend un coup de pied bondissant qui projette l’adversaire dans les airs et permet un combo de jonglage complet. Pour certaines de ses techniques, il invoque des cercles magiques qui surgissent au contact de l’adversaire et tire des flèches. Son Rage Art, qui consiste à créer un cercle magique au sol, lui permet de lancer l’adversaire vers le haut, puis de lui tirer une énorme flèche magique à bout portant.

Claudio Serafino en action dans Tekken 8

À la fin de Tekken 7, Claudio Serafino a déclaré qu’il avait entendu dire que le démon à l’intérieur de Jin pourrait être plus puissant que celui de Kazuya. Il a ensuite partagé avec Nina et Heihachi qu’une chose “inhumaine” avait été observée en Extrême-Orient, croyant qu’il s’agissait de Jin. Mais son intuition s’est avérée incorrecte lorsque la Tekken Force découvre que Lars Alexandersson a sauvé Jin au Moyen-Orient et que quelque chose de différent s’y trouve toujours. Après que Heihachi ait révélé la forme diabolique de Kazuya et détruit la Millennium Tower de la G Corporation par satellite, les services de Claudio ont été révoqués, à son grand mécontentement. Heihachi a expliqué que son principal objectif était d’utiliser le vaste réseau d’informations des Archers of Sirus, dont Claudio fait partie, plutôt que de les employer pour leurs capacités d’exorcistes.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).