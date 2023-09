Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge accueille son premier DLC, Avec deux nouveaux personnages et un nouveau mode de jeu.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge fut une vraie bonne surprise lorsqu’il fut lancé l’été dernier, insufflant une nouvelle vie à la formule pourtant très bien connue des beat-em-up 2D old-school. Aujourd’hui, le jeu accueille un nouveau DLC payant pour le plus grand bonheur des fans. La mise à jour Dimension Shellshock apporte de nouveaux personnages et nouveau mode de jeu.

Ce DLC fut annoncé un peu plus tôt cet été, mais nous ne connaissions alors pas sa date de disponibilité. De fait, le lancement d’aujourd’hui est une agréable surprise. Dimension Shellshock vous permet de jouer au jeu dans son intégralité dans la peau de deux nouveaux personnages, à savoir le samourai de la BD Miyamoto Usagi de Usagi Yojimbo, un ami des tortues, et l’ancien soldat du Clan des Foot, Karai. Tous deux disposent de leurs propres mouvements et bonus.

En ce qui concerne les tortues et leurs comparses, le DLC introduit le changement de palette pour relancer l’intérêt du jeu. Et vous n’avez pas besoin d’acheter Dimension Shellshock pour cette fonctionnalité dans la mesure où il y a une mise à jour gratuite avec uniquement les nouvelles couleurs.

Il y a aussi un tout nouveau mode de jeu survie. Ce n’est pas seulement une revisite qui bloque les personnages dans une arène face à des vagues d’ennemis. Il y a un certain nombre de tous nouveaux niveaux, baptisés dimensions, avec un élément façon roguelite. Plus vous jouez, plus vous collectez de cristaux et ces cristaux peuvent être utilisés pour acheter des bonus, des points de puissance et autre.

Dimension Shellshock coûte 8 $ et nécessite une copie du jeu original. Le DLC est actuellement disponible sur PC, Nintendo Switch et les consoles PlayStation et Xbox.