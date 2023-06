Annihilation Instinct, un premier DLC pour Atomic Heart

Le studio russe Mundfish dévoile Atomic Heart : Annihilation Instinct.

Le contenu additionnel Annihilation Instinct va enrichir l’expérience Atomic Heart de Mundfish avec de nouvelles armes, un nouveau pouvoir et une zone inédite de l’Installation 3826 renfermant de nouveaux ennemis à affronter :

Découvrez la vérité sur NORA à mesure que vous explorerez l’énigmatique Complexe Mendeleïev et ses marais environnants. Tentez de survivre face à des adversaires capables de se métamorphoser avec l’aide du Sécateur, une arme à distance et la Klusha, une arme de mêlée, ainsi qu’un pouvoir vous laissant manipuler le temps lui-même. Faites la connaissance d’un personnage énigmatique, retrouvez d’autres têtes familières et plongez au cœur de la folie de l’Intelligence Artificielle pour contrer ses Instincts d’Annihilation.

Un trailer pour le DLC Annihilation Instinct d’Atomic Heart

Atomic Heart : Annihilation Instinct sera disponible le 2 août prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam. Les possesseurs de l’Atomic Pass, disponible dans les éditions Gold ou Premium d’Atomic Heart, auront accès gratuitement au premier DLC du FPS dystopique.

A noter qu’un mode New Game+ est désormais disponible avec la dernière mise à jour d’Atomic Heart. Enfin, Mundfish propose des réductions allant jusqu’à 40% sur la boutique numérique de Valve.