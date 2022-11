Atomic Heart s’offre un lancement pour février 2023

Focus Entertainment et Mundfish préparent la sortie d'Atomic Heart pour l'année prochaine.

L’histoire du FPS-RPG rétro-futuriste Atomic Heart se déroule dans une version alternative de l’Union soviétique (URSS) des années 1950, dans laquelle la robotique et d’autres technologies avancées ont été développées pendant la Seconde Guerre mondiale avec l’idée que humains et IA vivent en parfaite harmonie. Les robots conçus pour aider les humains se sont depuis retournés contre leurs créateurs, et diverses expériences secrètes ont conduit à la création accidentelle de mutants terrifiants. Les joueurs devront ainsi affronter plusieurs menaces durant l’aventure principale via des combats rapides, viscéraux, spectaculaires et impitoyables grâce à un gant de pouvoirs, un arsenal d’armes blanches et de l’artillerie à la pointe de la technologie.

Atomic Heart et ses différentes éditions

Atomic Heart – Standard Edition

Le jeu de base

Atomic Heart – Gold Edition

Le jeu de base

Atomic Pass (quatre DLC, nouvelles zones, nouveaux laboratoires, nouvelles armes, nouveaux ennemis, nouveaux boss)

Atomic Heart – Premium Edition

Contenu de la Gold Edition

Un artbook numérique exclusif

Des éléments cosmétiques

Atomic Heart – Limited Edition Bundle (exclusivité du Focus Store)

Le jeu de base

DLC Labour & Science

Un steelbook

Un poster en métal

Un artbook officiel créé par les développeurs

Une bande-annonce pour Atomic Heart

Initialement prévu pour le courant de l’année 2018, Atomic Heart sortira le 21 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam). Il sera également disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass.

