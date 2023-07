Techland ouvre les portes de son capital à Tencent

Le géant chinois Tencent va devenir l'actionnaire majoritaire du studio polonais Techland.

Pawel Marchewka, fondateur de Techland, annonce un partenariat stratégique avec Tencent pour créer un action-RPG de fantasy en monde ouvert sur consoles et PC à la hauteur des meilleures AAA du marché vidéoludique :

Actionnaire majoritaire de Techland, Tencent a bien l’intention de faire passer un cap à la structure indépendante basée en Pologne :

Chaque fois que je pense à l’avenir de Techland, je veux le meilleur pour nos jeux, pour l’équipe et pour vous. Si je suis très fier de ce que nous avons accompli en tant que studio indépendant au cours de toutes ces années, je pense que le meilleur reste à venir. Nous rêvons de faire de Dying Light l’expérience ultime du jeu de zombies pour les joueurs du monde entier, en vous offrant de multiples aventures étonnantes et en repoussant les limites des modes solo et en ligne à un niveau totalement inédit. Notre action-RPG en monde ouvert dans un environnement fantastique est déjà en train de devenir quelque chose de vraiment spécial, et l’objectif ici est de s’assurer qu’il sera conforme aux exigences relatives à notre première nouvelle propriété intellectuelle depuis près de dix ans. Pouvons-nous réaliser ces rêves ? Oui, nous le pouvons. Mais nous avons réalisé que les rêves les plus beaux et les plus audacieux ne peuvent être réalisés qu’en travaillant côte à côte avec des amis et des partenaires solides qui partagent la même vision et la même passion, et qui ont la volonté de les soutenir par leurs connaissances, leur expérience et leurs capacités.