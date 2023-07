Lucid Games se fait racheter par Tencent via LightSpeed Studios

LightSpeed Studios, filiale du géant chinois Tencent, annonce l'acquisition de Lucid Games.

Fondée en 2011 à Liverpool au Royaume-Uni par des anciens de Bizarre Creations, dont Jeff Lewis et Pete O’Brien, Lucid Games a participé au développement de Switchblade et Destruction AllStars, avant de se tourner dans le support pour Rare et Electronics avec des contributions sur Sea of Thieves, Apex Legends, EA Sports PGA Tour et Star Wars Jedi : Survivor.

We are thrilled that Lucid Games is now part of LightSpeed Studios family.

We'll continue to enjoy full independence in the games that we create and the operation of the studio, while having the support from LightSpeed Studios' global network and technology capabilities. pic.twitter.com/uLJW3vI3PI

— Lucid Games (@LucidGamesLtd) July 13, 2023