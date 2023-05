Nightingale : l’accès anticipé du jeu de survie victorien est de nouveau reporté

Inflexion Games souhaite que Nightingale propose une expérience vidéoludique optimale au lancement de son accès anticipé.

Exclusivement prévu sur PC via Steam et l’Epic Games Store, Nightingale est un jeu de survie et d’artisanat JcE à la première personne prenant place dans un monde ouvert basé sur du Gaslamp Fantasy mystique, un sous-genre de la fantasy qui mêle surnaturel merveilleux et magie à l’esthétique rétrofuturiste, industrielle et victorienne du steampunk.

Initialement prévu pour 2022 puis repoussé au premier semestre de cette année, l’accès anticipé de Nightingale est désormais planifié pour cet automne. Aaryn Flynn, PDG d’Inflexion Games, a déclaré :

Après de nombreuses discussions avec notre équipe, nous avons pris la décision de déplacer le jeu à l’automne plus tard cette année. La raison du changement est simple, le processus de playtest fonctionne. Les commentaires que nous avons reçus des joueurs ont été inestimables, et le temps supplémentaire nous permettra de poursuivre les progrès que nous avons réalisés sans que cela ne compromette la santé de l’équipe.

Du gameplay pour Nightingale

Le studio canadien Inflexion Games se prépare à donner la priorité aux playtests et à l’écoute des retours de la communauté au cours des prochains mois. A noter que le prochain playtest de Nightingale prendra place dans les prochaines semaines.

Dans Nightingale, les joueurs peuvent fabriquer des Realm Cards à partir de ressources collectées dans les royaumes et ainsi leur conférer des attributs uniques, notamment le type d’environnement, les conditions météorologiques, les ressources, les défis et bien plus encore. Les attributs de ces cartes sont couplés avec le système de génération procédurale sophistiqué de Nightingale, permettant aux joueurs de créer un royaume en fonction de conditions définies, augmentant ainsi la variété de l’exploration, les possibilités de découvertes et l’aventure.