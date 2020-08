Sur Android, Netflix permet de contrôler la vitesse de lecture

Netflix n'a de cesse de travailler à améliorer sa plate-forme, pour offrir une expérience utilisateur toujours plus aboutie. Aujourd'hui, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition sur l'application mobile Android.

Sur les plates-formes vidéo comme YouTube ou les applications media comme VLC, les utilisateurs peuvent contrôler la vitesse de lecture de leurs vidéos. Il est possible de ralentir la lecture ou de l’accélérer. Aujourd’hui, bonne nouvelle pour les utilisateurs Netflix. Si vous attendiez ce genre d’option, sachez que celle-ci arrive aujourd’hui.

Netflix permet de contrôler la vitesse de lecture sur Android

Si vous regardez Netflix sur Android, la plate-forme vient de confirmer aujourd’hui le déploiement d’une fonctionnalité permettant de contrôler la vitesse de lecture. Il devient ainsi possible d’accélérer la lecture de 1,25x ou 1,5x ou de la ralentir de 0,5x ou 0,75x. Cela étant dit, il semblerait que ces paramètres ne soient pas enregistrés. Il vous faudra resélectionner la vitesse à chaque fois qu’une nouvelle vidéo démarrera.

Des vitesses assez limitées pour ne pas fâcher certains créateurs

Netflix avait commencé à tester cette fonction en 2019 et, bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité plutôt basique pour ce genre de services, certains créateurs se sont déclarés contre. Ce fut le cas notamment de l’acteur Aaron Paul et des réalisateurs Brad Bird et Judd Apatow. Dans un tweet, ce dernier avait déclaré souhaiter que les distributeurs de contenu ne devraient pas pouvoir modifier la manière dont le contenu en question est proposé.

Dans un communiqué transmis à The Verge, un porte-parole de Netflix déclarait la chose suivante : “Nous avons pris en considération les remarques de certains créateurs. C’est pour cette raison que nous avons limité les vitesses de lecture et que nous obligeons les utilisateurs à resélectionner la vitesse à chaque nouvelle vidéo qu’ils regardent – contrairement à si nous avions enregistré la dernière vitesse utilisée.” Pour les utilisateurs non Android, sachez que la plate-forme déclare avoir démarré les tests de la fonctionnalité sur l’application iOS et sur la version web. Le déploiement devrait arriver d’ici peu.