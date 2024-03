“Supe Lives Matter” : The Boys mélange humour et politique pour la promotion de la saison 4

La quatrième saison de la série télévisée The Boys va introduire une intrigue impliquant Homelander et Victoria Neuman, faisant écho à l'actualité.

The Boys : une saison 4 sous le signe de la politique

Le vent de la politique souffle dans la saison 4 de la série satirique de super-héros, The Boys, diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Dans une vidéo promotionnelle partagée sur X (anciennement Twitter), nous avons eu un aperçu de l’intrigue à venir centrée sur le personnage de Victoria Neuman, interprétée par Claudia Doumit.

Dans cette vidéo promotionnelle pour la saison 4 de The Boys, Victoria Neuman, la députée qui s’oppose publiquement à Vought International mais qui est secrètement une tueuse surpuissante surnommée “Head-Popper”, endosse des phrases comme “Supe Lives Matter”, faisant référence au mouvement politique et social réel, “Black Lives Matter”. Victoria Neuman se présentera à la vice-présidence dans la nouvelle saison, aux côtés de Robert Singer.

The Boys : une satire politique contemporaine

La diffusion de ce teaser le même jour que le Super Tuesday aux États-Unis ne semble pas être une coïncidence. The Boys joue sur deux tableaux : développer son propre univers politique fictif tout en se moquant de la politique réelle. La série n’hésite pas non plus à parodier le slogan de campagne de Donald Trump, avec une affiche de la saison 4 proclamant Homelander comme celui qui va “Make America Super Again”.

Un procès pour Homelander et une sortie prévue pour juin

Homelander, fervent partisan de Victoria Neuman, sera jugé dans la saison 4 pour le meurtre d’un partisan de Starlight lors d’un rassemblement politique. Parallèlement à cela, la campagne de Victoria Neuman pour la vice-présidence se poursuit. La saison 4 de The Boys promet donc de continuer à parodier la politique américaine. Sa sortie est prévue pour le 13 juin, et les saisons 1 à 3 sont actuellement disponibles en streaming sur Prime Video.