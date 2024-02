L’annonce ultra-patriotique et exubérante de The Boys pour le Super Bowl

Vought International atteint un nouveau sommet avec une parodie des publicités du Super Bowl mettant en scène Homelander et Ryan Butcher dans un spectacle d'amour pour la patrie assez démesuré.

The Boys et sa parodie des publicités du Super Bowl

La série phare d’Amazon Prime Video, The Boys, a fait une entrée remarquée en parodiant les annonces du Super Bowl, avec un clin d’œil fort à l’identité américaine. Un focus particulier est porté sur Homelander, joué par Antony Starr, et son fils Ryan Butcher, incarné par Cameron Crovetti.

Une parodie révélant des indices sur la saison 4 de The Boys

Si la date exacte de la sortie de la quatrième saison de la série télévisée The Boys n’est pas encore connue, elle est cependant toujours prévue pour 2024. Cette nouvelle saison promet de poursuivre l’intrigue là où la précédente s’est arrêtée, notamment en traitant des conséquences du meurtre d’un manifestant par Homelander. The Boys accueillera également de nouveaux membres au casting, dont Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead.

Une possible campagne politique pour Homelander

La parodie laisse entendre une possible incursion de Homelander en politique. Un conseiller politique semble lui donner des conseils stratégiques, suggérant d’exploiter les divisions parmi les citoyens à son avantage. Par ailleurs, la présence importante de Ryan Butcher dans la parodie des publicités du Super Bowl suggère une possible alliance avec son père. L’arrivée de nouveaux personnages, dont Firecracker et Sister Sage, ajoute une dimension supplémentaire à l’intrigue de la saison 4 de The Boys.

Le marketing au service du storytelling

La parodie des publicités du Super Bowl, commandée par l’entreprise fictive Vought International, est une critique acerbe des spots publicitaires qui jouent sur l’émotion et les valeurs universelles pour promouvoir des produits, en l’occurrence l’énergie drink Turbo Rush. Cette démarche audacieuse illustre parfaitement le ton provocateur et satirique de la série.