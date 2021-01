Succès en demi-teinte pour l’iPhone 12 mini d’Apple ?

Depuis quelques années, Apple propose un modèle plus abordable que les autres, une entrée de gamme qui connait un joli succès. Quid de l'iPhone 12 mini ?

Apple a connu un franc succès avec ses iPhone plus abordables par le passé. La firme de Cupertino a depuis, semble-t-il, pris l’habitude de proposer un tel modèle dans ses gammes. Avec l’iPhone 12, ce fut le cas de l’iPhone 12 mini. Et sur le papier, l’appareil avait tout pour rencontrer le même succès que ses prédécesseurs…

L’iPhone 12 mini n’a semble-t-il pas rencontré le succès escompté

Lorsqu’Apple dévoilait officiellement sa gamme iPhone 12, la presse spécialisée vantait les mérites de l’iPhone 12 mini, notamment son écran de 5,4 pouces seulement, compact et facilement utilisable au quotidien. L’appareil était aussi relativement abordable par rapport aux autres modèles et l’on se disait alors que la firme de Cupertino avait entre les mains un nouveau gros succès planétaire. Il semblerait que ce ne soit pas franchement le cas.

Selon les dernières données de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), les ventes d’iPhone 12 mini ont été relativement faibles. Ces données suggèrent que la gamme iPhone 12 dans son ensemble représente pas moins de 76 % des ventes d’iPhone aux États-Unis entre octobre et novembre 2020. Le modèle de base de l’iPhone 12 serait le plus populaire, avec quelque 27 % des ventes, tandis que l’iPhone 12 mini ne représenterait que 6 %.

À cause de l’iPhone SE ?

Josh Lowitzz, partenaire et cofondateur de CIRP, fait remarquer que l’une des raisons pouvant expliquer ce non-succès de l’iPhone 12 mini, ou tout du moins ses chiffres en deçà des prévisions d’Apple, serait justement le lancement de l’iPhone SE qui est non seulement un appareil plus petit mais aussi plus compétitif en termes de tarif. Cela est venu complexifier la gamme et aurait pu créer la confusion chez les clients.

Cela étant dit, certains avancent aussi comme explication que la faible autonomie de l’iPhone 12 mini. Si les retours ont largement vanté la compacité de l’ensemble, la faible autonomie de l’appareil est parmi les critiques les plus souvent remontées.