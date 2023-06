Stray, le jeu d'aventure cyberpunk dans la peau d'un chat, arrive sur Xbox le 10 août. Une raison supplémentaire de découvrir ce titre si vous ne le connaissez pas encore.

Si les gros jeux vidéo AAA font évidemment beaucoup parler d’eux et enregistrent régulièrement d’énormes chiffres de vente, il arrive que de petits jeux, d’indépendants ou non, tirent leur épingle du jeu et fassent un énorme carton. Ce fut le cas, récemment, avec Stray, le jeu d’aventure cyberpunk qui place le joueur dans la peau d’un chat. Pour surfer sur la vague, le jeu sera très bientôt disponible sur une nouvelle plateforme.

Stray est clairement l’un des meilleurs jeux de l’année 2022. Sorti initialement sur Microsoft Windows, PlayStation 4 et PlayStation 5, l’éditeur Annapurna Interactive annonce aujourd’hui que le jeu de Blue Twelve Studio sera disponible le 10 août prochain sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, Stray vous place dans la peau d’un adorable chat tigré dans un monde cyberpunk post-humanité. Une aventure très courte et toute douce qui vous occupera quelques heures – entre cinq et dix -, mais qui vous y fera penser longtemps, bien longtemps après la diffusion des crédits de fin.

Une raison supplémentaire de découvrir ce titre si vous ne le connaissez pas encore

Outre ses décors, l’histoire et son gameplay, c’est clairement l’un des jeux les plus funs qui existent à ce jour. Stray parvient à capturer tout le charme et toute la malice de nos compagnons félins. Il y a même un bouton dédié permettant de miauler à volonté. Et toutes les énigmes que vous devrez résoudre vous pousseront à penser comme un chat, à agir comme un chat. Un vrai jeu de rôle, en somme. Et mieux encore, vous pouvez vous allonger pour faire une petite sieste quand vous le voulez, ou presque.

À l’heure actuelle, nul ne sait si Microsoft a l’intention de proposer Stray dans son Xbox Game Pass, mais nous ne manquerons pas de vous avertir si tel venait à être le cas.