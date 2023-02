Microsoft Xbox Game Pass : l’offre famille est disponible dans six pays supplémentaires

L'offre Xbox Game Pass Amis & Famille arrive dans six pays supplémentaires. À quand en France ?

Microsoft a décidé d’étendre l’offre famille de son Xbox Game Pass à six pays supplémentaires. Les habitants du Chili, de la Hongrie, d’Israël, de Nouvelle-Zélande, d’Afrique du Sud et de Suède peuvent désormais souscrire à l’offre permettant à un maximum de cinq amis ou membres de la famille dans le même pays d’accéder aux fonctionnalités du Game Pass Ultimate via un seul et même abonnement. Il s’agit de la première extension de la disponibilité de l’offre Xbox Game Pass Amis & Famille depuis son lancement en Colombie et en Irlande l’été dernier.

L’offre Xbox Game Pass Amis & Famille arrive dans six pays supplémentaires

Il y a quelques éléments à garder à l’esprit si vous êtes dans l’un de ces pays et que cette offre vous intéresse pour profiter du catalogue de centaines de jeux PC, console et cloud et des nombreux autres avantages. Tout d’abord, le propriétaire du compte principal pourra convertir son abonnement actuel selon la valeur monétaire de la durée restante de l’abonnement en cours. Un mois complet d’abonnement Ultimate équivaut à 18 jours d’abonnement Xbox Game Pass Amis & Famille, par exemple. Les gens qui sont invités à rejoindre un groupe Famille ne peuvent cependant convertir leur durée d’abonnement Game Pass restant. Celles et ceux qui ont un abonnement Xbox All Access ne peut pas rejoindre un groupe Famille.

À quand en France ?

Les tarifs varient selon les pays. La règle générale est assez simple, finalement. Avec les taux de conversion, un abonnement normal Game Pass Ultimate coûte trois cinquièmes d’un abonnement Famille. Avec les tarifs du Game Pass Ultimate aux États-Unis, par exemple, l’offre famille coûte l’équivalent de 25 $ par mois. Réparti sur cinq personnes, ce budget revient à seulement 5 $ par personne pour un accès au Game Pass Ultimate, soit environ le même prix d’un seul et unique achat de jeu au tarif plein par an.

Malheureusement, pour l’heure, nul ne sait quand cette offre Xbox Game Pass Amis & Famille arrivera en France, ni même dans un autre pays d’Europe proche. Ceci étant dit, il est clair que Microsoft souhaite permettre à un maximum d’utilisateurs de souscrire à son Game Pass, d’une manière ou d’une autre. Il faut donc s’attendre à ce que cette offre arrive dans d’autres pays très rapidement.