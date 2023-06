Le jeu de chat culte Stray arrive sur Mac, un titre de plus dans un catalogue Apple qui commence à joliment s'étoffer.

Les jeux vidéo qui connaissent un franc succès arrivent souvent sur davantage de plateformes. Cela permet à des jeux console d’être proposés sur PC. Le monde mobile y a parfois droit, avec des portages sur les consoles portables, notamment, ou des déclinaisons sur smartphone. Linux et Mac, bien que moins orientés vers le jeu vidéo, en ont parfois aussi l’occasion. Aujourd’hui, c’est le jeu de chat culte Stray qui arrive sur Mac.

Le jeu de chat culte Stray arrive sur Mac

L’aventure cyberpunk féline Stray arrive officiellement sur les Mac. Le titre acclamé par la critique sera disponible sur toutes les machines Apple équipées d’une puce Silicon, des ordinateurs de bureau Mac Studio les plus puissants aux portables MacBook Air standard. À noter cependant, seuls les modèles avec puce Silicon y ont droit. Si vous avez un Mac doté d’une puce Intel, vous ne pourrez en profiter. À l’heure actuelle, aucune date de disponibilité n’a été communiquée, mais son développeur, BlueTwelve Studio, et l’éditeur Annapurna Interactive, demandent aux fans intéressés de garder un œil sur leurs comptes Twitter pour avoir les dernières informations.

Stray avait été lancé l’année dernière sur PS4, PS5 et PC via Steam. Le jeu a rapidement accumulé les jolies critiques et remporté de nombreuses récompenses de l’industrie, notamment celle de Meilleur Jeu Indépendant et Meilleur Lancement de Jeu Indépendant durant les Game Awards. Le principe est simple, vous incarnez un chat qui doit arpenter un monde cyberpunk, résoudre des énigmes et faire le pitre avec un robot drone pour compagnon.

Un titre de plus dans un catalogue Apple qui commence à joliment s’étoffer

Voilà en tous les cas une nouvelle corde à l’arc d’Apple en ce qui concerne le jeu vidéo. Pendant des années, des décennies même, la plateforme a eu bien du mal à attirer les grands développeurs et les titres de grande qualité. Ceci a commencé à changer grâce aux performances des puces Apple Silicon et aux outils d’upscaling comme MetalFX. Le jeu de simulation spatiale No Man’s Sky, par exemple, est arrivé tout récemment sur Mac et il est déjà possible de jouer à des jeux comme Resident Evil: Village, Hades, Disco Elysium et bien d’autres.