Steam Families : Contrôles parentaux et partage de jeux en une seule plateforme

La fonctionnalité est actuellement accessible en version bêta.

Tl;dr Steam lance un nouveau système de partage de jeux appelé Steam Families.

Chaque membre peut accéder aux jeux partageables dans la “bibliothèque familiale”.

Jusqu’à cinq autres membres de la famille peuvent être invités sur le compte.

Ce service est actuellement en version bêta et accessible par invitation.

Steam révolutionne le partage de jeux en famille

Steam change la donne en matière de partage de jeux vidéo. Le géant de la distribution de jeux numériques est fier d’annoncer le lancement de Steam Families, une fonctionnalité riche en nouveautés conçue pour les familles de gamers. Actuellement en version bêta, elle se propose de remplacer la fonctionnalité Steam Family Sharing et offre une expérience de partage de jeux plus enrichie et plus ciblée.

Une bibliothèque familiale pour partager les jeux

Chaque membre de la “Steam Family” a droit à une section spéciale dans sa liste de jeux, intitulée “bibliothèque familiale”. Ici, les utilisateurs peuvent accéder aux jeux partageables, dont la propriété reste au premier acquéreur. Malgré cela, chaque nouveau titre acheté s’ajoute automatiquement à la liste. Cela permet aux membres de jouer aux jeux des autres, même lorsque ces derniers sont en ligne, à condition qu’ils jouent à un autre jeu. De plus, chaque utilisateur peut sauvegarder sa progression et ses réussites personnelles.

Fonctionnalités de contrôle parental renforcées

Dans une Steam Family, chaque utilisateur est classé soit comme parent, soit comme enfant. Les adultes seuls ont le pouvoir de gérer le compte et d’instaurer des contrôles parentaux. Ils peuvent ainsi définir des limites de temps de jeu, consulter les rapports de jeu et choisir quels jeux un enfant est autorisé à jouer. Le contrôle d’accès à la boutique Steam et aux chats est aussi une fonctionnalité prévue.

La procédure d’approbation de l’achat de jeux simplifiée

Steam Families simplifie également le processus d’approbation des achats de jeux par les parents. Désormais, les enfants peuvent demander à un adulte du compte de payer pour leur panier d’achat. La gestion de cette demande peut se faire par email ou par téléphone, où le parent pourra approuver ou refuser l’achat.

Steam Families est actuellement en phase de test et nécessite que chaque membre se joigne à cette initiative pour y participer. L’option de rejoindre se trouve sous l’onglet Interface, puis sous le menu déroulant de participation à la bêta.