Starfield déçoit encore avec sa dernière mise à jour

Bien qu'elle corrige de nombreux bugs, la dernière mise à jour de Starfield n'a pas su régler les problèmes majeurs du RPG spatial développé par Bethesda.

Tl;dr Les joueurs n’apprécient par la dernière mise à jour de Starfield.

Elle corrige de nombreux bugs mais ignore les problèmes majeurs.

Les joueurs critiquent le manque de support après le lancement du jeu.

Ils attendent toujours des mises à jour significatives et des améliorations de qualité de vie.

Starfield : une mise à jour qui laisse de marbre

La dernière mise à jour du jeu Starfield de Bethesda a suscité une vague de déception au sein de sa communauté. Bien que cette mise à jour ait corrigé une multitude de petits problèmes, elle n’a pas réussi à s’attaquer aux problèmes plus importants du jeu, frustrant de plus en plus les joueurs.

Un patch insuffisant pour les joueurs

Le patch 1.10.31 de Starfield a introduit quelques nouvelles fonctionnalités, notamment une variété de poses pour les personnages en mode photo et quelques ajustements du gameplay. Cependant, le cœur de cette mise à jour réside dans la correction de centaines de bugs et de problèmes techniques qui existaient depuis le lancement de Starfield.

Malgré ces améliorations, les joueurs ont exprimé leur insatisfaction, accusant Bethesda de ne pas prendre en compte leurs préoccupations majeures.

La communauté de Starfield exprime son mécontentement

Après l’annonce de la mise en ligne du patch 1.10.31, de nombreux utilisateurs ont ouvertement remis en question les priorités de Bethesda. Certains, comme kratoa, affirment que l’ajout d’un mode photo ne suffit pas pour les ramener vers le jeu. D’autres, comme comicalrock, réclament des informations sur de nouveaux contenus et des améliorations de qualité de vie.

La sortie de ce patch intervient également alors que la communauté attend avec impatience des nouvelles de l’extension majeure de Starfield, Shattered Space.

Starfield divise depuis son lancement

Depuis sa sortie, Starfield suscite un débat animé entre ses fans et ses détracteurs. Si certains louent son évolution par rapport à Fallout 4, d’autres estiment qu’il est dépassé et manque de fun.