GOG s’associe à Amazon Luna pour se lancer dans le cloud gaming

Bientôt, vous pourrez diffuser vos jeux GOG partout avec des appareils compatibles Luna.

Tl;dr GOG, la plateforme de jeux de CD Projekt, s’associe à Amazon Luna.

Les jeux achetés sur GOG peuvent être joués sur n’importe quel appareil compatible.

Les jeux seront disponibles sur la plateforme Luna et dans la bibliothèque GOG.

L’accès sera limité aux régions où Luna est disponible.

Association Innovante entre GOG et Amazon Luna

Grande nouvelle pour les amateurs de jeux vidéo. GOG, la célèbre plateforme de jeux appartenant à CD Projekt, s’apprête à investir le domaine du cloud gaming en s’associant à Amazon Luna. Selon les informations reçues, cette collaboration offrira aux gamers une expérience de jeu réinventée.

Un Accès Illimité aux Jeux sur Tous Vos Appareils

Le service cloud d’Amazon Luna permet de diffuser les jeux à partir des serveurs cloud d’Amazon, ce qui signifie que les titres achetés seront accessibles depuis n’importe quel appareil compatible. Que vous soyez sur PC, Mac, appareils mobiles Android ou iOS, télévisions intelligentes ou tablettes Fire, vous pourrez profiter de votre jeu. Cependant, pour en profiter pleinement, il faut que “ces appareils soient installés avec l’application Luna et que vous soyez connecté à l’internet”.

De plus, GOG promet une compatibilité élargie avec divers dispositifs et manettes, notamment ceux de la Xbox One et de la PS4.

Bibliothèque de Jeux Conjoints

GOG a assuré que tous les jeux disponibles sur sa plateforme, et qui sont également présents sur Luna, seront jouables. Parmi ces titres figurent notamment la célèbre série Witcher et Cyberpunk 2077.

Notons aussi que tout jeu acheté sur Luna apparaîtra également dans la bibliothèque GOG. “Vos téléchargements resteront exempts de DRM même si vous achetez sur Luna, et vous pourrez profiter des fonctionnalités de GOG Galaxy, comme les sauvegardes sur le cloud et les réalisations.”

Un Lancement Imminent

La date de mise en route de cette collaboration n’a pas encore été annoncée. Toutefois, GOG et Amazon Luna ont promis qu’elle arriverait « bientôt ». Par ailleurs, l’accès à ce service sera limité aux régions où Luna est disponible, notamment aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Espagne. Un avancement majeur pour un accès universel au gaming.