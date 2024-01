Star Wars révèle enfin pourquoi Rey a vaincu Kylo Ren dans Le Réveil de la Force

Star Wars dévoile une autre raison cruciale expliquant pourquoi Rey a réussi à vaincre Kylo Ren dans Le Réveil de la Force, une raison qui va au-delà de la blessure de Kylo infligée par Chewbacca. Et si il y avait d'autres facteurs en jeu ?

Tl;dr Rey a vaincu Kylo Ren grâce à la Force et à un sabre légendaire.

Elle a acquis des connaissances par leur lien rare, la Dyade de la Force.

Le cristal vivant Kyber du sabre Skywalker a parlé à Rey.

Kylo Ren a combattu avec un cristal Kyber endommagé.

La Conquête de Rey

Dans l’univers de Star Wars, les fans ont souvent été perplexes face à la victoire de Rey sur Kylo Ren dans Te Réveil de la Force. En dépit de son absence de formation formelle, Rey a réussi à vaincre Kylo Ren avant que la Résistance ne détruise la base Starkiller. La clé de sa victoire réside non seulement dans la Force, mais aussi dans le sabre légendaire Skywalker.

La Dyade de Force, une connexion rare

La Dyade de Force, une connexion rare entre Rey et Kylo Ren, est un élément crucial de leur duel. Selon les romanisations de la trilogie, Rey a acquis des connaissances et des compétences grâce à ce lien. En effet, le lien de la Force que Kylo Ren a établi lorsqu’il a tenté d’entrer dans l’esprit de Rey a créé une connexion à travers laquelle ses connaissances et compétences ont été transférées à Rey.

Un appel à l’aide par un sabre légendaire

Avant les événements sur la base Starkiller, Rey a découvert le sabre d’Anakin Skywalker, qui a également été manié par son fils Luke dans la trilogie originale. Maz Kanata a confirmé que le sabre a appelé Rey, ce qui a déclenché une vision dans la Force. Le cristal vivant Kyber à l’intérieur du sabre a parlé à Rey, renforçant son lien avec la Force et l’aidant à vaincre Ren.

Un Kyber endommagé

Par ailleurs, Kylo Ren a combattu avec un cristal Kyber endommagé, ce qui a affaibli son lien avec la Force. Quand Kylo Ren a été corrompu par le côté obscur, il a fait saigner son cristal Kyber bleu original, lui donnant la couleur cramoisie typiquement associée aux Sith. Cependant, en faisant saigner son Kyber, il a non seulement symbolisé la mort de son ancien moi, Ben Solo, mais il a également endommagé le cristal, le rendant instable.