Star Wars : le scénario du film de Sharmeen Obaid-Chinoy est confié à Steven Knight

Steven Knight remplace Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson à l'écriture du film Star Wars de la réalisatrice pakistanaise Sharmeen Obaid-Chinoy.

Le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, a été recruté par Disney pour écrire l’histoire du film Star Wars qui sera réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy (Saving Face, A Girl in the River : The Price of Forgiveness, Miss Marvel), les scénaristes originaux Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson s’étant retirés du projet sans réellement donner une explication exacte sur la situation. De plus amples informations sur le nouveau long-métrage du célèbre space opera, y compris un titre officiel, devraient être annoncées lors de l’édition 2023 de la Star Wars Celebration qui se déroulera à Londres en avril prochain.

Steven Knight sur du Star Wars

Pour mémoire, Steven Knight est un scénariste expérimenté qui a commencé sa carrière en se spécialisant dans les drames policiers comme Dirty Pretty Things en 2002 et Eastern Promises en 2007, avant de se lancer dans des drames légers (The Hundred-Foot Journey en 2014), des thrillers de guerre (Allied en 2016) et des biopics (Spencer en 2021). Il a également créé et produit la série policière Peaky Blinders pour la BBC.