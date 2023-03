Star Wars : le film de Sharmeen Obaid-Chinoy perd ses scénaristes

Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson ne sont plus impliqués dans l'écriture du film Star Wars réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy.

Bien que le film Star Wars de Sharmeen Obaid-Chinoy a été abandonné par ses scénaristes Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson, les premières informations concernant le projet seront dévoilées lors de la Star Wars Celebration qui se tiendra le mois prochain à Londres.

Lucasfilm’s top-secret ‘Star Wars’ movie to be directed by Sharmeen Obaid-Chinoy has lost its screenwriters, Damon Lindelof and Justin Britt-Gibson, Deadline can confirm https://t.co/6mRNu25Oa8 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 21, 2023

Des sources suggèrent que le film est toujours en bonne position pour être l’un des premiers à sortir de la franchise – si ce n’est le premier – après Star Wars Episode IX : The Rise of Skywalker en 2019. Entre-temps, Disney a donné la priorité au développement de l’univers Star Wars à la télévision, avec des séries à succès comme The Mandalorian.

Pas de film Star Wars pour Damon Lindelof et de Justin Britt-Gibson

Si les raisons précises du départ de Damon Lindelof et de Justin Britt-Gibson n’ont pas été dévoilées, le premier a laissé entrevoir cette possibilité dans une interview accordée à SlashFilm au début du mois :

Je dirai simplement que pour des raisons que je ne peux pas évoquer, le degré de difficulté est extrêmement, extrêmement, extrêmement élevé. Si le film ne peut pas être génial, il ne devrait pas exister. C’est tout ce que je dirai, parce que j’ai la même relation que vous avec Star Wars, c’est-à-dire que c’est le premier film que j’ai vu assis sur les genoux de mon père, à l’âge de quatre ans, en mai 1977. Je pense qu’il est possible que parfois, lorsque vous tenez quelque chose en si haute vénération et estime, vous vous retrouvez dans la cuisine et vous vous dites : “Peut-être que je ne devrais pas cuisiner, peut-être que je devrais simplement manger”. Nous en resterons là.