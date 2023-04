Star Wars Jedi : Survivor va offrir une excursion sur Coruscant

Cal Kestis sera amené à explorer la planète Coruscant dans Star Wars Jedi : Survivor.

Stig Asmussen, game director chez Respawn Entertainment, puis Andy McNamara, responsable de la communication chez Electronic Arts, ont confirmé que Star Wars Jedi : Survivor, la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order, permettra au personnage principal Cal Kestis d’explorer la planète Coruscant, mais avec certaines particularités.

Nous poussons notre approche Metroidvania un peu plus loin et, pour parler d’une autre planète, nous aurons aussi Coruscant. Je pense qu’il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet, et je ne fais que le confirmer ici (…) Stig Asmussen n’a jamais affirmé que Coruscant était un “monde ouvert librement explorable”. Il a seulement confirmé qu’il s’agissait de l’une des destinations de ce nouvel opus. Des planètes incroyables seront présentes avec nos plus grands environnements à ce jour. Nous souhaitons être clairs sur ce qui a été dit.