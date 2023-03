Star Wars Jedi : Survivor, un point sur l’équipage du Stinger Mantis

Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck), Merrin (Tina Ivlev) seront de nouveau aux côtés de Cal Kestis (Cameron Monaghan) et le droïde BD-1 dans Star Wars Jedi : Survivor.

Bien que plus mature, puissant et expérimenté après cinq années d’entraînement intensif pour devenir un véritable chevalier Jedi, Cal Kestis sera amené à faire équipe avec Merrin, une alliée parmi les Nightsisters, et le mercenaire Bode Akuna (Noshir Dalal) pour terrasser les ennemis les plus impitoyables de l’Empire et de la galaxie.

Enchaînez des combos avec des coups de sabre laser, des combats au corps à corps et bien plus encore. L’action est fluide et rapide, et ouvre toutes sortes de possibilités de combat dans le jeu.

Un Story Trailer pour Star Wars Jedi : Survivor

Cinq ans après les événements de Star Wars Jedi : Fallen Order, la nouvelle quête de Cal Kestis dans Star Wars Jedi : Survivor l’amènera à découvrir de nouvelles planètes et des frontières familières de la galaxie Star Wars, y compris Koboh, où sont basés les Pillards du Chaos. A noter qu’un roman préquel, Star Wars Jedi : Battle Scars, écrit par Sam Maggs, retrace la rencontre de Cal et de l’équipage du Stinger Mantis avec une stormtrooper qui prétend avoir fait défection à l’Empire. Elle leur offre des informations sur un outil puissant qui pourrait les aider dans leur lutte contre l’Empire, mais cela les met en conflit direct avec un Inquisiteur appelé le Cinquième Frère.

Star Wars Jedi : Survivor sortira le 28 avril prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.