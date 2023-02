La sortie du jeu Star Wars Jedi: Survivor est reportée au 28 avril

Electronic Arts et Respawn Entertainment annoncent le report de Star Wars Jedi : Survivor. Le jeu est désormais attendu le 28 avril prochain.

Les fans de Star Wars devront attendre un peu plus longtemps que prévu, un mois et demi pour être précis, avant de pouvoir jouer au prochain chapitre de l’histoire de Cal Kestis. En effet, il y a quelques heures, Electronic Arts et Respawn Entertainment ont annoncé le report de la sortie de Star Wars Jedi : Survivor au 28 avril prochain. Le jeu devait normalement arriver le 17 mars.

“Pour que l’équipe puisse atteindre le niveau de qualité attendu par Respawn, pour leur donner le temps nécessaire et pour fournir le niveau de finition auquel ont droit les fans, nous avons ajouté six semaines vitales de développement à notre planning initial. Star Wars Jedi : Survivor arrivera désormais dans le monde entier le 28 avril”, publiait Respawn sur Twitter.

Le studio explique qu’il utilisera ce temps supplémentaire pour corriger les bugs restants et finaliser le jeu pour améliorer les performances, la stabilité et l’expérience de jeu. Ce report signifie que Star Wars Jedi : Survivor arrivera donc normalement le même jour que Dead Island 2, si rien ne vient encore gripper la machine à la dernière minute, évidemment.

Star Wars Jedi : Survivor reprend l’histoire cinq ans après les événements de Fallen Order et met en scène un Cal Kestis plus vieux et plus dur. Respawn a promis que le jeu offrira de nouveaux mondes dans la galaxie Star Wars pour que les joueurs puissent jouer les explorateurs. Cal, désormais Chevalier Jedi, a aussi de nouvelles compétences et de nouvelles armes dans son arsenal pour affronter comme il se doit l’Empire Galactique.

Rendez-vous dans quelques mois pour se plonger dans ce Star Wars Jedi : Survivor. D’ici là, patience, évidemment !