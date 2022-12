Star Wars Jedi : Survivor, le prochain chapitre de l’aventure de Cal Kestis

L'histoire de Cal Kestis continue dans Star Wars Jedi : Survivor et reprend cinq ans après les événements de Star Wars Jedi : Fallen Order.

Cal Kestis, qui n’est plus Padawan, est devenu un puissant chevalier Jedi et se bat de plus en plus désespérément alors que la galaxie s’enfonce dans les ténèbres. Repoussé aux confins de la galaxie par l’Empire, il va se retrouver entouré de menaces nouvelles et familières. En tant que l’un des derniers Chevaliers Jedi survivants, le héros de Star Wars Jedi : Survivor sera amené à prendre position dans les moments les plus sombres de la galaxie, mais jusqu’où sera-t-il prêt à aller pour se protéger, protéger son équipage et protéger l’héritage de l’Ordre Jedi ?

Un trailer avec du gameplay pour Star Wars Jedi : Survivor

Star Wars Jedi : Survivor sera disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC à partir du 17 mars 2023.

Le système de combat cinématique est de retour avec des capacités de Force supplémentaires et de nouveaux styles de combat au sabre laser. Les joueurs peuvent exploiter de manière créative toutes ces nouvelles capacités et armes pour affronter stratégiquement une multitude d’ennemis, en évaluant leurs forces et leurs faiblesses tout en utilisant intelligemment leur entraînement pour vaincre leurs adversaires et résoudre les mystères qui se dressent sur leur chemin.