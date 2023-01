PlayStation Plus : les jeux de janvier 2023 avec Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 et Axiom Verge 2

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de janvier 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour janvier 2023 est composé d’un mix entre Souls-like et Uncharted-like, du RPG survivaliste et connecté ainsi que de la plateforme en 2D au look rétro assumé. Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 et Axiom Verge 2 sont disponibles depuis la semaine dernière. Les abonnés au PS Plus ne peuvent plus se procurer gratuitement Divine Knockout, Mass Effect Legendary Edition et Biomutant.

Your PlayStation Plus Monthly Games for January 2023 are: ➕ Star Wars Jedi: Fallen Order

➕ Fallout 76

➕ Axiom Verge 2

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de janvier 2023

Star Wars Jedi Fallen Order : Incarnez un Padawan Jedi dans une nouvelle aventure Star Wars par Respawn Entertainment, les créateurs d’Apex Legends et Titanfall. À la fin de La Revanche des Sith, après l’exécution de l’Ordre 66 par le Sénateur Palpatine, l’Ordre Jedi est réduit à néant et l’Empire prend le pouvoir. Vous n’êtes qu’un Padawan Jedi, mais vous êtes le seul survivant de l’Ordre, ce qui fait de vous son seul espoir. Rassemblez les morceaux de votre passé brisé et terminez votre entraînement de Jedi. Développez de puissantes capacités de la Force et maîtrisez l’art du sabre laser pour mener à bien votre mission, à savoir la reconstruction de l’Ordre Jedi. Luttez pour garder une longueur d’avance sur l’Empire et ses Inquisiteurs, tirez profit de votre entraînement pour aborder stratégiquement tous vos combats, et explorez les zones les plus lointaines de la galaxie Star Wars, où vous croiserez une multitude de nouveaux personnages, créatures, ennemis et droïdes

Fallout 76 : Explorez de vastes terres dévastées par la guerre nucléaire dans ce prologue de l’histoire de Fallout en monde ouvert multijoueur. Bethesda Game Studios, le studio à l’origine de Skyrim et Fallout 4, vous accueille dans le prologue en ligne de la licence Fallout dans lequel une personne réelle se cache derrière chaque survivant. Collaborez (ou non) pour survivre. Sous la menace d’une annihilation nucléaire, aventurez-vous dans le monde le plus gigantesque et dynamique jamais créé dans l’univers légendaire de Fallout

Axiom Verge 2 : Explorez deux mondes connectés, maîtrisez une ancienne technologie et remettez la réalité en question avec cette suite du jeu d’exploration et de plateformes qui enrichit l’univers et introduit de nouveaux personnages, capacités et possibilités de gameplay. Explorez un monde alternatif ressemblant à la Terre, recouvert des vestiges d’une ancienne civilisation high-tech. Piratez des machines. Affrontez des monstres. Utilisez votre drone télécommandé pour pénétrer dans la Brèche, une réalité parallèle, mais reliée, présentant ses propres dangers. Examinez les moindres recoins en quête d’objets cachés et d’améliorations qui vous aideront à survivre