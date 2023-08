Star Wars: Dark Forces et Turok 3 vont être remasterisés par Nightdive Studios. Pour les jeunes et les moins jeunes.

Nightdive Studios, connu pour ses remakes et mises à jour de vieux jeux pour les machines modernes comme Quake II, a annoncé tout récemment des versions remasterisées de Star Wars: Dark Forces et Turok 3 Shadow of Oblivion. Dans le cas de Dark Forces, Nightdive a travaillé en collaboration avec Lucasfilm Games pour redonner vie à ce titre grâce au KEX Engine.

Dark Forces est un jeu de tir à la première personne développé par feu le studio LucasArts, sorti il y a environ 30 ans, en 1995. Cette nouvelle version prend en charge le jeu en 4K à 120 fps et propose des cinématiques qui semblent tout droit sorties de jeux bien plus récents. Les joueurs peuvent par ailleurs gagner des trophées et autres succès et, bien sûr, les manettes des consoles modernes sont compatibles, parce que ce remaster arrive “bientôt” sur PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam. Nightdive n’a pas révélé la date de sortie précise, mais le studio a promis une autre annonce plus tard cette année.

Dans le même temps, Turok 3: Shadow of Oblivion est une version remasterisée du jeu de tir à la première personne original sorti en 2000 sur la Nintendo 64. Nightdive avait aussi remis au goût du jour les deux premiers jeux de la trilogie, Turok et Turok 2: Seeds of Evil, pour celles et ceux qui veulent y (re)jouer sur des appareils récents. Comme Dark Forces, l’entreprise a remasterisé Turok 3 en utilisant son KEX Engine. Le jeu est compatible 4K à 120 fps, propose une gestion de l’éclairage améliorée et un meilleur rendu général. Le gameplay et certaines fonctions spécifiques aux plateformes ont aussi été rehaussés. Selon IGN, ce remaster propose aussi du contenu inédit, y compris une nouvelle zone et une nouvelle vue affichage tête haute (HUD). Nightdive n’a pas communiqué non plus de date de lancement précise pour ce Turok 3 remasterisé, mais les intéressés peuvent l’ajouter sur leur liste de souhait Steam.