Un fan rend le jeu Star Wars : Dark Forces de 1995 plus facile à jouer sur les machines modernes

Star Wars : Dark Forces devient jouable très facilement sur les PC modernes grâce au travail du fan LuciusDXL.

Avec les machines qui sont les nôtres aujourd’hui, le jeu Star Wars : Dark Forces de 1995 semble vraiment, vraiment vieux, mais il est encore considéré par les fans comme l’un des jeux les plus importants de la licence. Non seulement il introduisait des innovations techniques importantes au genre des jeux de tir à la première personne, mais il avait aussi eu un effet imprévu sur l’œuvre Star Wars et il donnait aussi naissance à la série Jedi Knight. Cependant, comme nombre de jeux du milieu des années 1990, jouer à Dark Forces aujourd’hui n’est pas simple. Voici une solution bien plus facile.

Star Wars : Dark Forces devient jouable très facilement sur les PC modernes

En effet, avant aujourd’hui, votre meilleure option pour (re)découvrir Star Wars : Dark Forces était d’acheter une copie numérique du jeu, que ce soit sur Steam ou GOG et d’utiliser DOSBox pour émuler le jeu sur un ordinateur moderne. Dark Forces est l’un des jeux les plus faciles à faire fonctionner sur DOSBox, mais ce logiciel peut être assez intimidant si vous ne l’avez jamais utilisé avant.

Voici qu’arrive aujourd’hui The Force Engine (TFE). Le projet est celui de LuciusDXL, qui a passé pas moins de trois années à rétroconcevoir le Jedi Engine propriétaire de LucasArts pour faire en sorte que les deux jeux qui ont été réalisés avec – Dark Forces et Outlaws de 1997 – soient plus faciles à jouer sur des machines d’aujourd’hui. Avec la version 1.0, TFE est compatible avec les versions GOG et Steam de Dark Forces. Une fois le logiciel installé, celui-ci détectera automatiquement l’exécutable du jeu et vous pourrez commencer à jouer sans avoir besoin de faire des trucs un peu abscons comme ajuster les cycles dans DOSBox.

grâce au travail du fan LuciusDXL

De plus, ce projet vient ajouter un certain nombre de fonctionnalités très pratiques qui vous feront apprécier Dark Forces en 2022 L’une des plus notables est la prise en charge des écrans larges. Vous ne serez pas obligé(e) de jouer dans sa définition originale de 320 x 200 pixels. Parmi les autres améliorations, la prise en charge complète de la souris et un nouveau système de sauvegarde qui permet les sauvegardes rapides.

Si vous êtes fan de Outlaws, LuciusDXL explique travailler sur le support du jeu dans le cadre la version 2.0 de TFE. Celle-ci n’a pas de date de sortie précise, mais LuciusDXL estime qu’il ne faudra plus longtemps maintenant que la rétro-ingénierie de Dark Forces a été menée à son terme.