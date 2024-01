Star Trek : Garrett Wang se revendique comme le “pomp-pom boy” de Voyager

Voici comment l'acteur américain Garrett Wang s'est retrouvé a endossé le rôle de "pomp-pom boy" durant le tournage de la série télévisée Star Trek: Voyager.

Tl;dr Un acteur de Star Trek: Voyager a endossé le rôle de “pomp-pom boy”.

La position n’était pas officielle, mais a amélioré les performances des acteurs.

Garrett Wang a aidé à diriger les acteurs de second plan.

Star Trek: Voyager est disponible en streaming sur Paramount+.

Le rôle inattendu d’un acteur de Star Trek: Voyager

Un des membres principaux du casting de la série télévisée Star Trek: Voyager, s’est retrouvé à jouer un rôle inhabituel sur le plateau. Il ne s’agissait pas d’un rôle écrit dans le script, mais d’une initiative personnelle qui a eu un impact positif sur l’ensemble du casting.

Le “pomp-pom boy” de Voyager

Dans une conversation entre acteurs lors de l’émission The Delta Flyers, Garrett Wang, connu pour son interprétation d’Ensign Harry Kim dans Star Trek: Voyager, a révélé avoir endossé le rôle d’un “pomp-pom boy” pour l’équipe. Son rôle auto-proclamé consistait à encourager et diriger les acteurs de second plan, une tâche généralement déléguée au premier assistant réalisateur.

Un effet positif sur les performances

En dépit de l’absence de formalisation de cette position, il est plausible que cette initiative ait conduit à de meilleures performances de la part des acteurs de second plan de Star Trek: Voyager, comparativement à ceux de Star Trek: Deep Space Nine. La présence de Garrett Wang en tant que “pomp-pom boy” a pu contribuer à une meilleure dynamique de l’ensemble et à une plus grande implication des acteurs dans leurs rôles.

Un regard sur les coulisses de Star Trek: Voyager

En outre, l’expérience de Garrett Wang souligne l’importance de la cohérence et de la familiarité au sein de la distribution. Star Trek: Voyager a souvent utilisé les mêmes acteurs de second plan pour sa troupe de 150 personnes, offrant au public des visages familiers chaque semaine et contribuant ainsi à une plus grande continuité.