Cette star de YouTube dépense sans compter pour financer 100 puits en Afrique

Il n'y a pas si longtemps, le YouTubeur le plus populaire au monde, MrBeast, a intensifié ses efforts pour créer de nouveaux contenus et gérer le montage de ses différentes chaînes. En plus de concevoir des concepts toujours plus originaux, il a réalisé un voyage en Afrique qui a transformé la vie de nombreuses personnes. Quelle sera sa prochaine grande aventure ?

Tl;dr MrBeast, le plus gros YouTubeur du monde, a récemment effectué un voyage en Afrique pour aider les populations locales.

Il a utilisé une partie de ses revenus pour construire 100 puits en Afrique, fournissant un accès à l’eau potable à plusieurs villages.

Il a également fourni du matériel à des écoles, notamment des ordinateurs neufs, des équipements et des meubles pour les salles de classe ainsi que des livres.

Le vidéaste explique à quel point l’eau est essentielle pour aider des hôpitaux à avoir accès à l’eau potable et épauler les agriculteurs locaux.

MrBeast : Un YouTubeur au service de l’humanité

Jimmy Donaldson, plus connu sous le nom de MrBeast, est une figure emblématique de YouTube. Avec plus de 207 millions d’abonnés à son actif, il n’est pas seulement un créateur de contenu prolifique, mais également un philanthrope engagé.

Un altruisme à l’épreuve des bad buzz

MrBeast a parfois été critiqué pour le sensationnalisme de certains de ses contenus. Cependant, il a constamment fait preuve d’un altruisme indéniable. Il a notamment fait don d’une partie de ses revenus pour venir en aide à des personnes aveugles et sourdes. Plus récemment, il a entrepris une mission philanthropique en Afrique.

Des puits pour l’Afrique

MrBeast a utilisé une partie de ses revenus pour construire 100 puits en Afrique. Ce geste généreux a permis à des centaines de milliers de personnes d’avoir accès à l’eau potable. Mais ce n’est pas tout. Il a également fourni des ordinateurs neufs, des équipements et des meubles pour les salles de classe ainsi que des livres à plusieurs écoles.

Chaque goutte compte

Le vidéaste a souligné l’importance de l’eau pour les hôpitaux et les agriculteurs locaux. Il a également encouragé ses abonnés à contribuer à cette cause en faisant un don pour aider davantage l’Afrique.