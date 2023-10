Commandos : Origins, un retour aux sources pour le RTS d’infiltration militaire

Kalypso Media et Claymore Game Studios dévoilent Commandos : Origins.

Des plaines glacées de l’Arctique aux vastes déserts d’Afrique, des côtes occidentales de l’Europe au front de l’Est, les joueurs devront mener un commando à la victoire dans des missions à haut risque en pleine Seconde Guerre mondiale pour lutter contre l’occupation nazie grandissante qui menace le monde libre :

Dans l’ombre feutrée des moments les plus cruciaux de l’histoire, là où naissent les héros et où se forgent les légendes, un nouveau chapitre s’ouvre. Qu’il s’agisse d’un raid audacieux, d’un sabotage secret ou d’une courageuse mission de sauvetage, le béret vert, le sapeur, le tireur d’élite, le pilote, le marine et l’espion devront combiner leurs compétences pour relever les défis les plus difficiles. Votre mission ne peut être accomplie que grâce à une planification bien pensée et à une combinaison intelligente de furtivité et de destruction, qui sont le fruit des compétences uniques de cette troupe d’élite.