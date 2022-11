Splinter Cell Remake : pas de précipitation dans le développement

L'éditeur français Ubisoft célèbre le 20ème anniversaire de Splinter Cell avec de nouveaux détails sur le remake du célèbre TPS d'infiltration.

“Ce n’est pas simplement un remaster“, a souligné le directeur créatif Chris Auty à propos du remake de Splinter Cell qui tournera sur une version améliorée du moteur graphique Snowdrop Engine. “Il est construit à partir de zéro. Tout le contenu est créé à partir de zéro, de manière originale et sans aucune difficulté“. Zavian Porter, directeur adjoint de la conception des niveaux chez Ubisoft pour Splinter Cell Remake, poursuit : “Nous avons pour objectif de créer un remake de haut niveau et de pousser la qualité autant que possible. Cela devrait nous aider à établir une bonne base pour la franchise à l’avenir.”

Chris Auty rajoute que l’attente sera encore longue avant de voir Splinter Cell Remake en action, mais les fans ne devraient pas être déçus du résultat :

Nous venons tout juste de commencer la production. Nous sommes encore en phase de prototypage. Nous ne voulons rien précipiter. Nous voulons nous assurer que le jeu est absolument parfait, que tout est fait de la bonne manière et que nous produisons une expérience d’une qualité exceptionnelle. Nous sommes sur le point d’interrompre nos activités pendant un certain temps, afin de nous concentrer sur la création du meilleur jeu possible.

Le premier épisode de Splinter Cell est gratuit

Pour coïncider avec le 20ème anniversaire de Splinter Cell, Ubisoft a fait savoir que les joueurs peuvent télécharger gratuitement le jeu original Splinter Cell sur l’Ubisoft Store jusqu’au 30 novembre prochain.