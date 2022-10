Splinter Cell : le remake n’est plus entre les mains de David Grivel

David Grivel, le game director de Splinter Cell Remake, quitte l'éditeur français Ubisoft.

Alors que le développement d’un remake de Splinter Cell avec le moteur graphique Snowdrop a été confirmé l’année dernière par Ubisoft, le game director David Grivel (Ghost Recon Future Soldier, Splinter Cell Blacklist, Assassin’s Creed Unity, Far Cry Primal) a décidé d’abandonner le projet qui est vendu comme une relecture de l’histoire originale mettant en scène Sam Fisher et l’agence de sécurité nationale américaine Echelon 3 afin de l’adapter à un public moderne sur les consoles de nouvelle génération.

David Grivel déclare :

Après plus de onze ans passés chez Ubisoft, il est maintenant temps pour moi de partir pour une nouvelle aventure. Onze ans, c’est long et il est quasiment impossible de les résumer en un message, mais je dois dire que j’ai eu de la chance. J’ai eu la chance de travailler avec tant de personnes formidables au fil des ans. Je me suis fait beaucoup d’amis. D’Ubisoft Paris à Ubisoft Toronto, j’ai eu l’occasion de travailler sur de nombreuses franchises que j’aime en tant que joueur. Je tiens donc à remercier sincèrement tous ceux avec qui j’ai travaillé chez Ubisoft et à leur dire au revoir. Ce n’est pas un adieu, car notre industrie est petite et j’espère que nos chemins se croiseront à nouveau à l’avenir.

Splinter Cell Remake doit séduire les fans de la première heure

Produit par Ubisoft Toronto, Splinter Cell Remake sera entièrement reconstruit à l’aide du moteur Snowdrop d’Ubisoft – le même moteur utilisé pour développer Avatar : Frontiers of Pandora, ainsi qu’un monde ouvert dans l’univers de Star Wars – pour offrir des visuels et un gameplay de nouvelle génération, ainsi qu’un éclairage et des ombres dynamiques qui ont fait la réputation de la licence.

“Bien que nous n’en soyons qu’aux toutes premières étapes du développement, nous essayons de nous assurer que l’esprit des premiers jeux reste intact, dans tous les aspects qui ont donné son identité aux premiers Splinter Cell“, a déclaré le producteur Matt West lors de l’annonce du remake de Splinter Cell. “Donc, comme nous le construisons à partir de la base, nous allons le mettre à jour visuellement, ainsi que certains des éléments de conception pour correspondre au confort et aux attentes des joueurs, et nous allons le garder linéaire comme les jeux originaux, sans en faire un monde ouvert.“