Spider-Man Remastered : une version standalone est annoncée sur PS5

Initialement inclus de manière exclusive dans l'Ultimate Edition de Spider-Man : Miles Morales sur PS5, Spider-Man Remastered d'Insomniac Games sera disponible dans le courant du mois dans une version standalone au format numérique.

Si les possesseurs de Spider-Man : Miles Morales sur PS5 ou PS4 peuvent toujours obtenir Spider-Man Remastered en passant à l’Ultimate Edition via le menu principal de la version PS5 de Spider-Man : Miles Morales, les possesseurs de Spider-Man sur PS4 pourront bientôt obtenir Spider-Man Remastered pour seulement dix dollars/euros (mise à niveau payante), qu’ils soient propriétaires d’un disque ou d’une copie numérique de la nouvelle adaptation vidéoludique de l’homme araignée développée par le studio américain Insomniac Games.

Et pour ceux qui ne possèdent pas Spider-Man sur PS4, Spider-Man : Miles Morales sur PS5/PS4 ou l’Ultimate Edition de Spider-Man : Miles Morales sur PS5, la version standalone de Spider-Man Remastered sur PS5 sera disponible d’ici les prochaines semaines sur le PlayStation Store au prix de 49,99 dollars/euros.

Jon Paquette, directeur narratif chez Insomniac Games, a déclaré :

In celebration of #FreeComicBookDay on May 6, get a first glimpse of what’s to come in ‘Marvel’s Spider-Man 2’ prequel comic! And don’t forget to THWIP the standalone version of ‘Marvel’s Spider-Man: Remastered’ on PS5 later this month. https://t.co/MCC0xxU6AL pic.twitter.com/xh75v4Bf0d

— Spider-Man (@SpiderMan) May 3, 2023