Spider-Man 4 : la solution à une tendance agaçante des films Spider-Man du MCU

Chaque film Spider-Man de Tom Holland dans le MCU a suivi un schéma irritant pour les fans de la franchise. Cependant, Spider-Man 4 pourrait rompre ce cycle.

Tl;dr L’acteur Tom Holland pourrait rompre une tendance ennuyeuse dans Spider-Man 4.

Les précédents films Spider-Man de Sony et Marvel ont manqué d’explorer la vie personnelle de Peter Parker.

Spider-Man 4 pourrait présenter une histoire plus personnelle pour le personnage.

L’histoire de Peter Parker doit se renouveler.

Une nouvelle approche pour Spider-Man 4

Tom Holland, qui a incarné Peter Parker, alias Spider-Man, dans de nombreux projets de l’univers cinématographique Marvel (MCU), pourrait rompre une tendance récurrente avec Spider-Man 4. Dans les précédentes aventures de Spider-Man, l’accent a été mis sur les antagonistes plutôt que sur la vie personnelle du super-héros.

Un regard plus profond sur la vie de Peter Parker

Les précédents films de Spider-Man ont seulement effleuré la surface de la vie personnelle de Peter Parker. Les réactions de Peter Parker aux changements majeurs de sa vie ont souvent été éclipsées par sa carrière de super-héros. Par exemple, sa relation avec ses adversaires a été explorée en détail, mais pas sa propre vie personnelle. Cette tendance pourrait changer avec Spider-Man 4.

Une histoire plus personnelle à l’horizon

Il est possible que Spider-Man 4 se concentre davantage sur l’état émotionnel et la vulnérabilité de Peter Parker. Ce dernier, maintenant complètement isolé et seul, pourrait faire l’objet d’une exploration plus approfondie. Le film pourrait ainsi bénéficier d’une aventure à plus petite échelle, tout en introduisant peut-être de nouveaux héros de rue dans l’Univers Cinématographique Marvel.

Risques de suivre la même tendance

Si cette tendance à négliger la vie personnelle de Peter Parker au profit de l’action et des antagonistes se poursuit, cela pourrait nuire à l’impact de son histoire. Les spectateurs pourraient finir par se désintéresser de l’homme derrière le masque et ne vouloir voir que le Spider-Man héroïque.