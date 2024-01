SSU/MCU : Spider-Man 4 pourrait introduire un méchant emblématique

Après la conclusion d'une récente série télévisée intégrée au Marvel Cinematic Universe, les rumeurs concernant le prochain méchant de Spider-Man 4 semblent désormais plus crédibles.

Tl;dr La fin de la série Echo annonce un possible méchant pour Spider-Man 4.

Spider-Man: No Way Home offre de nouvelles opportunités pour le prochain film.

Kingpin, apparu dans Echo, est pressenti comme nouveau méchant.

Le rôle de maire de Kingpin pourrait amener des intrigues multiples pour Spider-Man 4.

Un méchant en préparation pour Spider-Man 4

Le mystère plane toujours sur le statut du quatrième volet cinématographique de Spider-Man, mais le Marvel Cinematic Universe (MCU) a déjà préparé le terrain pour le méchant idéal grâce à Echo. En effet, les séries télévisées Disney+ ont permis d’introduire des personnages et des intrigues majeures pour les héros les plus importants de cet univers sur grand écran. A noter que les films et les spin-offs liés à l’univers de Spider-Man sont également rattachés au Sony’s Spider-Man Universe (SSU).

Des opportunités offertes par Spider-Man: No Way Home

La fin de Spider-Man: No Way Home a bouleversé l’univers de Peter Parker (Tom Holland). Après le sort final qui a fermé les portes du multivers, Peter se retrouve seul, personne ne se souvenant de lui. Cela offre une multitude de scénarios possibles pour Spider-Man 4 et permet de ramener Spider-Man à ses origines et de le transformer en héros de quartier. Cela signifie également que différents méchants peuvent maintenant rejoindre le MCU/SSU pour affronter Spider-Man, dont Kingpin, un prétendant fort probable après la fin de Echo.

Kingpin, un méchant potentiel pour Spider-Man 4

Kingpin (Vincent D’Onofrio) a fait ses débuts dans le Marvel de Netflix Daredevil. Sa présence dans le MCU a été confirmée après son apparition surprise dans la série télévisée Hawkeye. Il a ensuite joué un rôle plus important dans la mini-série Echo. Kingpin est un seigneur du crime à New York et l’oncle adoptif de Maya. La fin d’Echo le présente comme un homme transformé, prêt à affronter Spider-Man.

Un scénario prometteur pour Spider-Man 4

Kingpin est présenté comme le méchant idéal pour Spider-Man 4. La possibilité de le voir en tant que maire chassant les justiciers, dont évidemment Spider-Man, s’inscrit parfaitement dans le climat actuel du MCU.