Spider-Man : voici pourquoi le film El Muerto ne va pas sortir la semaine prochaine

Un nouveau film Spider-Man avec le rappeur portoricain Bad Bunny devait arriver au cinéma le 12 janvier prochain.

Dans le monde des super-héros, le Spider-Man est sans doute l’un des plus populaires. Cependant, le film El Muerto, qui devait être le premier film Marvel/Sony de 2024, a suscité une réception mitigée. Attendu pour le 12 janvier prochain au cinéma, le film a été mis en pause indéfiniment.

‘EL MUERTO’ has been delayed TBA by Sony Pictures. pic.twitter.com/aNawGSDvPr

Le El Muerto de Marvel n’est pas un personnage très connu dans l’univers de Spider-Man. Il s’agit d’un lutteur latino-américain qui acquiert des super-pouvoirs en portant un masque transmis de génération en génération. Le conflit avec Spider-Man naît du refus d’El Muerto de combattre un autre lutteur surnaturel, El Dorado, dont l’objectif est de séparer la lignée de la famille d’El Muerto du masque qui leur confère leurs pouvoirs. Ce scénario original a été accueilli avec une certaine réticence par le public, en raison de l’obscurité du personnage.

Le film a connu des problèmes de production presque immédiatement après son annonce en avril 2022. En mars 2023, l’agent de Bad Bunny, qui devait jouer le rôle principal, a confirmé que le film était en pause. Sony a finalement retiré El Muerto de son programme de sortie en juin 2023, en raison de l’emploi du temps chargé de Bad Bunny et des grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA. Le film est resté sans acteur principal après le départ de Bad Bunny en juillet 2023.

Malgré son départ du projet, Bad Bunny a célébré la date de sortie initiale du film de manière originale. Diffusé en ce début d’année, le clip de sa dernière chanson “No Me Quiero Casar” montre le rappeur portoricain tomber d’un immeuble avant de se faire sauver par Spider-Man avec le costume du film de Sam Raimi.

On en pense quoi ?

La saga des super-héros Marvel est riche et variée, et chaque personnage a le potentiel de captiver le public à sa manière. Le choix de Sony de mettre en pause la production de El Muerto est regrettable, car il prive les fans de Spider-Man d’une nouvelle perspective sur cet univers. Cependant, le succès de ces films repose en grande partie sur la popularité des personnages et il est compréhensible que Sony ait préféré se concentrer sur des personnages plus familiers.