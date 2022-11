Sorare lance un nouveau jeu gratuit autour de la Coupe du monde de football

À quelques jours de l'ouverture de la coupe du monde de football, Sorare lance un nouveau jeu, une nouvelle compétition pour les fans avec de nombreux lots à gagner.

À peine quelques jours après avoir enrôlé Lionel Messi comme nouvel ambassadeur, Sorare, le jeu de fantasy football et de cartes numériques à collectionner (NFT) annonce le lancement d’une nouvelle compétition, la Sorare Global Cup 2022.

Inscription Sorare 1 Carte offerte suite à un achat de 5 "Nouvelles Cartes" aux enchères Voir l’offre

En association avec 18 sélections nationales, la licorne française propose à ses joueurs un nouveau jeu communautaire et gratuit autour de la Coupe du monde au Qatar. Comme l’explique Nicolas Julia, PDG et cofondateur de Sorare, “La Sorare : Global Cup’22 réplique l’un des plus grands événements sportifs. C’est le tournoi international le plus emblématique, le plus célébré et le plus regardé de la planète, qui a accueilli certains des matchs, joueurs et champions les plus légendaires du football, notamment l’Angleterre en 1966 et la France en 1998 et 2018.”

Les deux millions d’utilisateurs de la plateforme lancée en 2018 pourront donc composer leur équipe de 8 joueurs parmi les sélections nationales associées à l’événement, dont la France, l’Allemagne, l’Argentine, l’Espagne ou encore les Pays-Bas, et s’affronter pour tenter de l’emporter.

“À moins de deux semaines de la Coupe du Monde de football, nous voulions proposer une nouvelle expérience aux utilisateurs de Sorare. Après chaque journée, les fans pourront gagner des prix, notamment de nouvelles cartes pour leurs équipes, et – pour les meilleurs joueurs de la ligue – des produits dérivés, des billets de match VIP et des expériences uniques.”

Inscription Sorare 1 Carte offerte suite à un achat de 5 "Nouvelles Cartes" aux enchères Voir l’offre

Une nouvelle compétition pour les fans avec de nombreux lots à gagner

Une nouveauté fait même son apparition, les ligues privées : “Les joueurs pourront s’affronter lors du tournoi public, ou, petite nouveauté, au sein de ligues privées. Les utilisateurs pourront gagner des prix après chaque journée de match, notamment différentes nouvelles cartes pour leurs équipes, des billets de match VIP, des maillots ou et produits dérivés signés par des partenaires de Sorare.”

Nicolas Julia voit grand, très grand : “Chez Sorare, nous construisons le prochain géant du divertissement sportif, en offrant aux fans de nouvelles façons de profiter des sports qu’ils aiment et de se connecter avec leurs stars préférées. Le lancement de Sorare : Global Cup’22 est une étape importante dans cette mission. Notre nouveau jeu est l’occasion pour tous les fans de football de mettre leurs connaissances à l’épreuve et les gagnants bénéficieront de prix vraiment uniques.”

Nul doute que le succès devrait, une fois encore, être au rendez-vous !